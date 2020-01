Le président tchèque Milos Zeman s’est dit réjoui du Plan Trump et du fait que Jérusalem ait été reconnue comme capitale une et indivisible de l’Etat d’Israël. A l’inverse, le président turc Recep Erdogan a dénoncé le plan, reprenant exactement les mêmes termes que le chef terroriste Abou Mazen: « Jérusalem n’est pas à vendre ». Le dictateur turc a averti que la question de Jérusalem « est une ligne rouge pour la Turquie ». Ankara tente depuis des années de prendre pied à Jérusalem et sur le Mont du Temple en finançant de nombreuses organisations et associations.

Photo Wikipedia