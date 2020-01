La moindre contrariété étant un prétexte aux violences arabes, le ministre de la Défense Naftali Benett et l’état-major de Tsahal se préparent à tout scénario qui suivra l’annonce du plan Trump mardi soir. Naftali Benett et le chef d’état-major Aviv Kochavi ont effectué mardi une tournée dans la région militaire de Judée-Samarie, et ont entendu un exposé sur la situation par le le général Nadav Padan commandant de la région militaire centre, le brigadier-général Yaniv Elalouf commandant de la division Judée-Samarie et les divers commandants des bataillons de la région. A Tsahal on prête notamment beaucoup attention à ce qui risque de se produire sur la route n°60 qui traverse la Judée-Samarie.

Le ministre de la Défense a demandé à Tsahal d’être prêt à parer toute explosion immédiate de violences après l’annonce du plan américain, encouragée par l’Autorité Palestinienne. Le ministre a déclaré: « L’Etat d’Israël se trouve dans une période cruciale et décisive dans la fixation de ses frontières et pour le repeuplement juif en Judée-Samarie. J’entends les menaces en provenance de l’Autorité Palestinienne mais rien ne nous fera peur(…)Tsahal est prêt pour tout scénario. Le gouvernement israélien doit prendre les décisions qui s’imposent et ne pas céder face aux menaces ».

Nouveaux propos offensants d’Avigdor Lieberman…

L’ancien ministre de la Défense ne sait plus quoi faire pour discréditer son successeur qui depuis son entrée en fonction a pris toute une série de décisions très importantes pour Tsahal et pour la sécurité d’Israël. Avigdor Lieberman a déclaré mardi: « Personne ne prête attention à Naftali Benett, ni à Tsahal ni au ministère de la Défense. Tout le monde se moque de lui et le considère comme un clown. Je ne veux pas gaspiller mon temps pour des clowns ».

Des propos une nouvelle fois méchants et mensongers, mais également contradictoires: si personne ne prêtait effectivement attention à Naftali Benettt…pourquoi Lieberman trouve-t-il judicieux de s’attaquer à lui de manière si violente et offensante…?

