Israël va envoyer en Ethiopie une équipe de spécialistes de la lutte contre les invasions d’orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) pour aider ce pays à faire face à une invasion destructrice de sauterelles, la plus grave depuis 70 ans.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a fait appel à Israël et le ministre israélien des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy a accédé à sa demande qui sera coordonnée par l’ambassade d’Israël à Addis-Abeba face aux autorités gouvernementales éthiopiennes.

L’espèce de sauterelles qui cause des ravages en Ethiopie est la « sauterelle du désert » qui est l’une des plus voraces et destructrice pour l’agriculture. Les spécialistes israéliens d’agronomie ont étudié cette espèce et appris à lutter efficacement contre ce fléau.

La délégation israélienne composée de quatre experts emportera avec elle plus de deux deux tonnes d’un matériel insecticide spécial offert au ministère éthiopien de l’Agriculture. Elle aura des contacts avec des organisations internationales présentes sur le terrain et formera également des équipes sur place qui prendront le relais après son départ.

Photo Pixabay