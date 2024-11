Grave incident à Pisgat Zeev à Jérusalem. Un homme retranché dans un appartement menaçait de se suicider. Les pompiers et la police ont été dépêchés sur place. L’homme a tiré sur une policière venue lui porter secours et l’a grièvement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital Hadassah.

Les policiers ont finalement réussi à maitriser l’homme et à l’arrêter. Une enquête a été ouverte. D’après les premiers éléments, il s’agit d’un incident criminel et non terroriste.