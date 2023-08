Les quatre romans historiques publiés par Bat Ye’or depuis 2019 décrivent de manière fine et intense la longue marche du projet sioniste de renaissance d’un Etat juif indépendant et souverain au coeur du Moyen-Orient et la très virulente hostilité qu’il a suscitée dès ses débuts de la part des pays et mouvements arabo-musulmans religieux et nationalistes.

Une opposition toujours persistante aujourd’hui qui bloque l’avènement d’une paix régionale authentique. Pour en parler, Richard DARMON s’entretient cette semaine avec BAT YEOR, spécialiste de l’islam.