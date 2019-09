INGRÉDIENTS pour 12 petits pains

400 g de farine

1 sachet de levure boulangère

30 g de sucre

5 g de sel

1 jaune d’œuf

25 cl de lait

80 gr de beurre fondu

Préparation:

Dans un saladier, mélanger la farine, 1 sachet de levure de boulanger, le sucre, et le sel.

Dans un second saladier, mélanger le jaune d’œuf avec le lait, y ajouter le beurre fondu.

Incorporer le second mélange dans le premier (sec) et mélanger jusqu’à obtention d’une pâte lisse.

Laisser reposer 1h30.

Former une douzaine de pains, les disposer sur une feuille de papier cuisson dans le four éteint pendant 45 min de plus.

Badigeonner avec un peu de lait au pinceau.

Mettre au four pendant 15 minutes à 180°.

Voilà c’est prêt

Bon appétit !!!