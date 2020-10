Naftali Bennet a exprimé sa colère après la décision de la commission des Loi d’interdire l’activité des petites entreprises qui dépassent les dix employés. Des membres de la commission avaient demandé à ce que les entreprises employant jusqu’à dix personnes puissent poursuivre leur activité mais la majorité à repoussé cette demande : « Il s’agit d’un nouveau record dans l’océan des échecs du gouvernement Netanyahou. Cette décision brille par son immoralité et par l’atteinte portée à des gens innocents. Mon ventre se retourne de colère lorsque je vois les images de ces entrepreneurs que je rencontre et qui voient leur futur anéanti, leur dignité bafouée et la subsistance de leurs enfants hypothéquée. Tout cela, à cause de Netanyahou, Nisenkron et Mandelblit. Combien de souffrances ce gouvernement cause-t-il aux citoyens d’Israël pour des raisons de politique égoïste! »

Photo Emil Salman / Flash 90