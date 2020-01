La Cour suprême a finalement rejeté officiellement la requête d’un groupe de citoyens qui demandaient l’invalidation de la candidature de Binyamin Netanyahou au cas où il était désigné pour former un gouvernement après les prochaines élections. Les juges ont en même temps précisé que cette question n’est que théorique aujourd’hui et que la Cour suprême se réserve le droit de s’y pencher une nouvelle fois sur la table si la question se pose après le 2 mars et que la cour est saisie.

Le Likoud a réagi positivement à cette décision, rappelant qu’en démocratie, c’est le peuple qui est souverain et non le système judiciaire.

Benny Gantz, président de Bleu-Blanc a également qualifié de « juste » la décision de la Cour suprême et a promis que « c’est le peuple qui fera le procès de Binyamin Netanyahou dans les urnes où il sera battu ».

Benny Gantz a également tenu des propos « étranges » concernant la demande d’immunité faite par Binyamin Netanyahou. Evoquant le rôle décisif du président de la Knesset Yuli Edelstein, qui va probablement opposer un veto à un processus de constitution d’une commission de la Knesset chargée de refuser l’immunité demandée par le Premier ministre, le président de Bleu-Blanc a déclaré: « Si Yuli Edesltein s’oppose à la constitution d’une telle commission nous le remplacerons… »

