Le ministre de la Communication Yoaz Hendel (Tikva ‘Hadasha) a prononcé une petite phrase qui est symptomatique de l’état d’esprit dans lequel se trouvent de nombreux politiciens israéliens qui se prétendent sionistes : « Je n’ai aucun problème à siéger dans une même coalition avec Walid Taha mais en aucun cas je ne siégerais dans une coalition avec Itamar Ben-Gvir ».

Walid Taha, député Ra’am et nouveau président de la commission de l’Intérieur, soutient ouvertement les terroristes qui assassinent des Juifs et Yoaz Hendel se définit pourtant comme « sioniste de droite »…

Réaction d’Itamar Ben-Gvir : « Il s’agit d’une phrase malheureuse qui illustre de quoi est faite cette coalition et qui est Yoaz Hendel, qui plante un couteau dans le dos des soldats de Tsahal et tourne la lame. Hendel est prêt à siéger avec Walid Taha qui qualifie les assassins d’enfants de ‘combattants de la liberté, qui a exprimé son soutien au Hamas et qui a appelé à brandir le drapeau syrien jusqu’à la reconquête du Golan. Par contre, il n’est pas prêt à siéger avec quelqu’un qui a combattu en faveur des soldats de Tsahal, des policiers, de l’Etat d’Israël. Tout cela ne n’est dû au hasard. Cela montre la face de ce mauvais gouvernement ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90