Le journaliste Ehoud Yaari (Hadashot 12) rapporte une petite phrase prononcée par le chef de l’Autorité Palestinienne lors de la réunion du comité central exécutif de l’OLP dimanche : « Les accords d’Oslo n’ont été qu’un acccord provisoire qui nous a permis de remettre les pieds dans notre patrie ».

Les accords d’Oslo tissés en secret par Shimon Pérès et Yossi Beilin avaient notamment abouti au « retour » sur la scène et en terre d’Israël de Yasser Arafat et de toute la direction de l’OLP, exilés à Tunis, et la création de l’Autorité Palestinienne.

Photo Hadas Parush / Flash 90