Jusqu’où le député Nir Orbach (Yamina) est il-prêt à se rabaisser pour justifier la coalition dont il a décidé de faire partie ? Après la nomination de Walid Taha (Ra’am) à la tête de la commission de l’Intérieur et suite aux critiques virulentes de députés de l’opposition de droite, Nir Orbach a déclaré que Walid Taha était « tout à fait digne de siéger à la Knesset ». Cette petite phrase lui a valu une réaction de Yaron Friedman, le frère du soldat Guy Friedman hy »d, assassiné lors d’un attentat. Walid Taha avait rendu une visite de solidarité à la famille du terroriste. « Celui qui glorifie les assassins de soldats de Tsahal et rend visite à leurs familles à sa place en prison et non pas à la Knesset » écrit ce frère en colère contre le député.

De son côté, le forum « Bo’harim Ba’haïm » qui regroupe dees familles endeuillées, a publié un communiqué : « A notre grand regret, nous ne sommes pas surpris que Nir Orbach, homme soi-disant de la ‘droite idéologique’ qui a vendu son âme à des partisans du terrorisme, ait dit que Walid Taha, qui soutient les assassins de nos êtres chers est tout à fait digne de siéger à la Knesset. Nous continuerons à exiger que Walid Taha et ses acolytes ne fassent plus partie de la Knesset et se retrouvent même en prison ».

Que ce genre de petites phrases sorte de la bouche d’un député de « Yamina » est particulièrement scandaleux. Avant que ce parti ne franchisse le pas et s’allie au parti des Frères Musulmans, le député Matan Kahana tenait un tout autre discours concernant le parti Ra’am, affirmant que « les partis Balad et Ra’am n’avaient pas leur place à la Knesset ».

Mais c’était avant…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90