La direction des Chemins de Fer israéliens a annoncé des perturbations dans le trafic ferroviaire, les 11 et 12 novembre prochains, en raison de travaux de réfection effectués sur un certain nombre de voies à Tel Aviv et à Herzliya. Les lignes concernées sont les suivantes: Ashkelon-Rishon Letsion-Herzliya, Jérusalem-Herzliya, Rehovot-Netanya, et Beth Shemesh-Netanya. Par ailleurs, les gares de Tel Aviv Université, Beth Yeoshoua, Netanya, Netanya Sapir seront fermées momentanément au cours de ces journées. Le trafic devrait reprendre normalement le dimanche 13 novembre.

Ces informations s’ajoutent à celles publiées dimanche, concernant des travaux prévues entre le 23 et le 26 novembre à Rosh Haayin et Petah Tikva.