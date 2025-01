Le Dr Daniel Guggenheim, explique pourquoi le shekel va se renforcer en 2025 et comment le déficit budgétaire va diminuer. Pendant ce temps un nouvel impôt pour les riches a été adopté à la Knesset et le TGV débarque en Israël mais il faudra attendre 2040 pour que le sud et le nord du pays soit totalement relié. Un nouvel essor économique de ces régions est donc à prévoir.