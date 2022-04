Le terroriste palestinien qui a assassiné le Rav Shay Ohayon, z’l, en août 2020 à Petah Tikva a été condamné à perpétuité aujourd’hui par le tribunal. Il devra également verser 258000 shekels à la veuve et aux enfants de sa victime.

Le 26 août 2020, le Rav Shay Ohayon était en chemin du kollel pour aller récupérer ses enfants. Un terroriste armé d’un couteau l’a attaqué et l’a assassiné. Le Rav Ohayon avait 39 ans et était père de 4 enfants.

Lors du prononcé de la sentence, le terroriste a été expulsé de la salle après y être entré en affichant le V de la victoire avec ses doigts. L’avocat de la famille Ohayon a réagi à ce geste: »A chaque fois, nous constatons que les terroristes continuent à sourire malgré le procès pénal, il n’y a pas de plus grande preuve que nous devons nous atteler à la lutte contre le terrorisme avec plus de détermination afin que le terrorisme ne paie plus pour aucun terroriste ou pour aucune personne qui lui apporte assistance ».

Sivan Ohayon, la veuve du Rav Shay, avait marqué les esprits, il y a un mois lorsqu’elle s’était présentée au tribunal en exigeant de ne pas se contenter de la peine maximale à l’encontre de l’assassin de son mari. Elle a insisté pour que l’Etat cesse de permettre aux terroristes de recevoir des pensions de l’Autorité palestinienne qu’elle a qualifiées de »récompense pour les terroristes ».

Elle a déclaré, ce jour-là: »Ce n’est pas facile pour moi, mais j’ai tenu à être présente. Il fallait que je fasse entendre ma voix et celle de mes enfants qui sont orphelins de père, un père qui les aimait, les soutenait, était toujours là pour eux. Shay était notre boussole, il était un homme droit, un homme qui aimait tous les hommes tels qu’ils étaient ».

