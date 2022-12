Le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a ouvert la séance de prestation de serment du gouvernement, par un discours à la tribune de la Knesset, dans lequel il a décrit les grandes lignes d’action de son gouvernement.

»La première mission est de mettre fin à tous les efforts de l’Iran pour développer l’arme nucléaire qui nous menace et menace le monde entier. Le nouveau gouvernement est déterminé à restaurer l’autorité, le calme et la sécurité personnelle aux citoyens d’Israël ».

Sur les bancs de l’opposition, les députés étaient décidés à ne pas laisser Netanyahou parler et l’ont interrompu à de nombreuses reprises aux cris de »Faible », à l’encontre de du prochain Premier ministre. Ce dernier leur a rétorqué: »Apprenez à respecter la volonté des électeurs.

Il a poursuivi: »Nous sommes d’accord sur un grand nombre de défis qui se dressent devant nous. J’entends les plaintes habituelles de l’oppostion sur »la fin de la démocratie », »la fin de l’Etat ». Membres de l’opposition, perdre les élections ne signifie pas la fin de la démocratie, c’est le sens profond de la démocratie. Le régime démocratique se mesure à la capacité du perdant à accepter la décision de la majorité. En démocratie, on ne monte pas aux barricades ni au Capitole ni à la Knesset! ».

Binyamin Netanyahou a fini son discours en remerciant son épouse et ses enfants et par la bénédiction, »She »héyanou »:

נתניהו מברך לקראת סוף הנאום במליאה: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" pic.twitter.com/PqwZ3fhk39 — כאן חדשות (@kann_news) December 29, 2022

Après Netanyahou, c’est Yaïr Lapid qui a pris la parole. A la surprise générale, le Premier ministre sortant, n’a quasiment pas attaqué le futur gouvernement, comme il le fait quotidiennement ces dernières semaines. Il s’est concentré sur un rappel des actions de son gouvernement pendant un an et demi.

»Nous avons signé un accord historique avec le Liban qui garantit les intérêts du nord d’Israël et nous avons repris les éliminations ciblées ». Lapid a aussi prétendu que »si on continue sur la voie que nous avons tracé, un accord de normalisation avec l’Arabie Saoudite est accessible en peu de temps. Nous vous transmettons un pays dans une situation exceptionnelle. Avec une économie forte, avec des capacités sécuritaires améliorées et une force de dissuasion, avec un statut international qui est l’un des meilleurs jamais connu. Efforcez-vous de ne pas détruire cela, nous reviendrons très vite ».