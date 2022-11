Une nouvelle technologie développée par la société Imagene et utilisée, pour la première fois au monde, à l’hôpital Ichilov, à Tel Aviv, permet d’améliorer le traitement du cancer en détectant plus rapidement les mutations de la maladie.

Afin de détecter les mutations et donc d’adapter le traitement au type de cancer, il est nécessaire de procéder à des examens moléculaires génétiques complexes. Ce processus peut durer plusieurs semaines, pendant lesquelles le patient n’est pas correctement pris en charge, ce qui permet à la maladie de se développer. L’institut pathologique du centre médical Ichilov à Tel Aviv a introduit l’utilisation d’une nouvelle technologie, mise au point par la start up israélienne Imagene. Celle-ci permet de rendre les mutations visibles à l’oeil humain à l’aide d’un microscope et ainsi de définir les mutations en seulement quelques minutes. Les traitements qui peuvent sauver la vie des patients sont ensuite prescrits très rapidement.

Peu de temps après avoir été mise en oeuvre au sein de l’institut pathologique d’Ichilov, cette technologie a permis d’améliorer la qualité de vie de deux femmes atteintes d’un cancer. Elles ont pu bénéficier d’un traitement adapté qui leur a été prescrit en seulement 24 heures au lieu d’attendre près d’un mois.

Le professeur Ido Wolf, directeur du département oncologique d’Ichilov, se félicite de cette avancée: »Il s’agit d’un progrès extraordinaire qui touche directement le patient et nous permet de sauver des vies. Auparavant, nous attendions longtemps et nous voyions l’état du patient se dégrader sous nos yeux. Désormais, nous pouvons sauver des vies. En moins de 24 heures, nous proposons un traitement. Hier, j’ai demandé des analyses et aujourd’hui j’ai déjà pu prescrire le bon traitement. C’est émouvant, je n’aurais jamais pensé arriver à un tel moment ».