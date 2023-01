Israël fait partie des pays de l’OCDE où l’on procède au plus grand nombre d’amputations. Si les blessures graves peuvent être à l’origine d’un tel acte médical dramatique, il est aussi lié à des maladies telles que le diabète. Le flux sanguins vers les petits vaisseaux sanguins est altéré causant d’importantes douleurs au malade qui parfois ne peut plus marcher et peut provoquer une nécrose. L’amputation devient alors nécessaire.

La société israélienne de recherche médicale BioGenCell a mis au point une technique innovante qui pourra permettre de restaurer la circulation sanguine dans le membre atteint et ainsi éviter son amputation.

Cette technique utilise le propre sang des patients.

BioGenCell entame ces jours-ci le deuxième essai clinique de ce traitement inédit, qui se déroule, entre autres, à l’hôpital Laniado et à l’hôpital Rambam. « On confectionne aux patients un costume sur mesure », explique le Dr Yaël Porat, PDG de BioGenCell, »C’est leur sang et leurs cellules qui constituent le traitement. En d’autres termes, nous utilisons le pouvoir de la nature pour guérir le patient. »

Les traitements proposés par BioGenCell conviennent aux patients atteints de maladies ischémiques, c’est-à-dire celles qui endommagent les petits vaisseaux sanguins, pour lesquelles une solution suffisamment efficace n’a pas encore été trouvée. « Les solutions qui existent aujourd’hui, telles que les cathéters et la chirurgie de pontage, sont excellentes pour les gros vaisseaux sanguins, mais elles ne peuvent techniquement pas atteindre les petits vaisseaux sanguins. » Et alors que la plupart des traitements qui impliquent de traiter le sang du patient incluent également le prélèvement de moelle osseuse, le développement de BioGenCell est plus simple, et rappelle davantage le don de sang : « Il était important pour nous d’opter pour la méthode la plus simple et la plus accessible, afin qu’à l’avenir, il soit possible de le faire dans n’importe quel dispensaire », déclare Porat.

Le traitement consiste en un prélèvement d’une quantité de sang du patient. L’échantillon est ensuite traitée au sein du laboratoire de BioGenCell pour séparer les globules blancs et les globules rouges. Seuls les globules blancs sont activés et vont servir de »professeur » aux autres globules avant d’être réinjectés dans le corps du patient et qu’ils servent de modèle aux autres cellules sanguines.

Noam Ehrlich, un des patients traités dans le cadre des essais est très satisfait du résultat: « Ils m’ont pris une dose de sang, comme un don de sang, deux jours après j’y suis retourné et ils m’ont fait plusieurs injections au niveau des artères bouchées, ils ont remis une partie du sang qu’ils avaient pris et c’était la fin du traitement », a-t-il déclaré à la chaine israélienne N12. Ehrlich qui souffrait d’une blessure à l’orteil qui ne guérissait pas et qui était menacé d’une amputation, a pu reprendre une vie normale: »Mon orteil a été sauvé alors que je n’avais quasiment aucune chance de guérir sans amputation », reconnait-il.

Ce nouveau traitement est une lueur d’espoir pour les patients et pour les médecins qui se retrouvent bien souvent dans des situations où l’amputation est la seule solution. Ils pourront désormais compter sur ce traitement qui va changer la vie de nombreux malades.