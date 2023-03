Le cancer du pancréas est l’un des plus ravageurs, très peu de malades y survivent.

Ce cancer, qui est généralement découvert à son stade métastatique, n’a actuellement aucun traitement efficace

Dans une nouvelle étude publiée aujourd’hui (mercredi) dans la prestigieuse revue Nature, les chercheurs ont comparé environ 400 tumeurs cancéreuses du pancréas au stade non métastatique à des cellules tumorales métastatiques. Les chercheurs ont découvert que ce sont des changements dans le traitement des molécules d’ARN dans la cellule – et non des changements génétiques dans l’ADN – qui provoquent la transformation de la tumeur en métastases. La recherche a été menée sous la direction de la doctorante Amina Jabara de l’équipe de recherche du professeur Rotem Karni, expert en biologie moléculaire du cancer à la Faculté de médecine de l’Université hébraïque.

Les chercheurs ont découvert qu’une protéine centrale qui contrôle le traitement de l’ARN appelée RBFOX2 est décomposée et disparaît dans les métastases. La disparition du RBFOX2 amène des centaines de gènes à produire de l’ARN et des protéines d’une manière différente, ce qui contribue à l’invasion des cellules. Les chercheurs ont montré que la restauration du RBFOX2 aux cellules métastatiques inhibe la formation de métastases, tandis que son extinction stimule la formation de métastases du cancer du pancréas.

La disparition du RBFOX2 affecte de manière particulière un groupe de gènes qui contrôlent l’organisation du squelette cellulaire et sont importants pour la motilité et la capacité invasive des cellules. Les chercheurs ont montré qu’en utilisant un médicament qui inhibe l’activité de ce groupe de gènes, et qui est actuellement utilisé pour traiter les patients transplantés, il est possible de retarder la formation de métastases du cancer du pancréas. De plus, en interférant génétiquement avec le processus de traitement de l’ARN des gènes cibles RBFOX2, les chercheurs ont montré qu’il était possible d’éliminer la capacité métastatique des cellules cancéreuses pancréatiques prélevées sur des patients, de sorte qu’aucune métastase ne se forme lorsqu’elles sont transplantées chez des souris.

Le professeur Karni ajoute : « Les résultats de la recherche expliquent pour la première fois la base moléculaire (non génétique) de la transformation métastatique des cellules cancéreuses pancréatiques et offrent deux façons de poursuivre le traitement : un médicament connu qui inhibe une protéine dans une voie d’invasion importante qui est affecté par RBFOX2, ou une thérapie à base d’ARN qui intervient dans le processus de traitement de l’ARN qui est affecté par RBFOX2, pour traiter le cancer du pancréas métastatique ».