La compagnie américaine Moderna Therapeutics a annoncé avoir effectué un test intermédiaire réussi d’un vaccin contre le virus du Corona. Après avoir obtenu l’aval de la FDA (Food & Drugs Administration) pour poursuivre le processus, une étape suivante de tests sera mise en route dans quelques semaines. Ce vaccin appelé ‘mRNA-1273 a été administré à huit patients qui ont développé des anticorps efficaces contre le virus identiques à ceux développés par les personnes qui ont guéri du Corona. Les tests finaux seront effectués sur un échantillon de 600 personnes puis de plusieurs milliers.

Selon le Dr. Tal Sachs, Israélien et médecin-chef de la compagnie américaine, une dose minimale du vaccin arrive déjà à stimuler le système immunitaire et une dose moyenne entraîne la production de nombreux anticorps. Il a indiqué que la production en grande quantité de doses de ce vaccin a déjà commencé mais que sa commercialisation ne pourra se faire que d’ici début 2021, à cause des étapes nécessaires pour sa validation par les institutions régulatrices. Le gouvernement américain a déjà investi 483 millions de dollars pour la recherche dans cette compagnie et a fait une demande de 300 millions de doses pour début 2021.

Comme l’a dit le Premier ministre a plusieurs reprises, le retour à la normale dans « l’épisode Corona » ne pourra être total que lorsqu’un vaccin aura été commercialisé.

En tout cas, l’annonce faite par Moderna Therapeutics a fait bondir la valeur de ses actions boursières et redonné des couleurs à l’indice Dow Jones à Wall Street.

