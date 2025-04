Tsahal a lancé une investigation suite à des plaintes concernant l’approvisionnement alimentaire de combattants déployés à Gaza, qui n’auraient pas reçu de repas chauds ni de nourriture fraîche depuis la nuit du Seder, il y a près d’une semaine.

Selon les parents des soldats, qui ont alerté l’état-major et partagé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, leurs enfants ont dû se contenter de rations de combat et de saucisses sèches Kabanos. Ces difficultés d’approvisionnement seraient liées aux contraintes de cacherout spécifiques à Pessah.

Face à cette situation, le général de brigade Haim Malki, chef de la logistique, a ordonné une enquête approfondie auprès de toutes les unités de manœuvre des 36e et 252e divisions, ainsi que des divisions de Gaza et des brigades Golani et Givati. L’objectif est d’identifier les soldats privés de nourriture adéquate et de comprendre l’origine de ce dysfonctionnement.

« Nous prenons très au sérieux la situation dans laquelle les soldats combattants n’ont pas reçu de rations chaudes, » a déclaré une source militaire. « Nous avons tout mis en œuvre pour que les lignes de ravitaillement parviennent aux unités de première ligne avec des aliments chauds. Nous enquêtons sur les raisons pour lesquelles les articles n’ont pas été livrés. Il ne devrait y avoir aucune raison à cela. »

Le commandement logistique s’est engagé à rétablir la situation dans les heures suivantes, garantissant que chaque combattant sur le terrain recevra des repas chauds et frais.

Dans un communiqué, le porte-parole de Tsahal affirme que l’armée « met tout en œuvre pour fournir des solutions nutritionnelles de qualité à ses militaires dans tous les secteurs » et que « toute lacune qui atteint les parties concernées est examinée et traitée. »

Le communiqué précise que pendant les fêtes, des produits spécifiques pour Pessah ont été distribués, incluant des options pour les régimes particuliers (cœliaques, végétaliens, végétariens). Dans les zones de combat, des milliers de colis spéciaux contenant les symboles traditionnels de la fête, des plats chauds, des sandwichs, des salades et des desserts individuels auraient été fournis aux soldats.

L’armée affirme également que pendant Chol HaMoed (jours intermédiaires de la fête), des camions de ravitaillement continuent d’approvisionner les avant-postes avec boissons, collations et autres denrées.