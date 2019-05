Les photos du recueillement de Jared Kushner sur la tombe du tsadik et kabbaliste, Rabbi Haïm Pinto Hakatane, à Casablanca ont créé l’événement, ce mercredi 29 mai, au sein de la communauté juive marocaine. Sachant que la visite au Maroc de l’architecte du «Deal du Siècle» est suivie de très près par le monde entier, ce pèlerinage qui a pris la forme d’une quête à la bénédiction du plan de paix au moyen orient, fait d’ores et déjà partie des moments clés de l’histoire du conflit israélo-palestinien…….Détails, photos et Vidéo……..



« C’était mon rêve depuis de longues années d’aller sur la tombe de Rav ‘Haïm Pinto, grand-père de mon Rav, Rabbi David ‘Hanania Pinto. Aujourd’hui, merci à Dieu, je vie ce mérite ! ».

Ce sont les mots prononcés par Jared Kushner à l’occasion de sa visite hautement symbolique au cimetière juif de Casablanca.

La cérémonie a été présidée par le Rabbin de Kushner, Rabbi David ‘Hanania Pinto, venu spécialement au Maroc, sur demande personnelle du roi Mohammed VI.

C’est d’ailleurs lui qui a accueilli la délégation du l’envoyé spéciale de Donald Trump, composée de Jason Greenblatt, envoyé américain au Moyen-Orient, de l’envoyé spécial américain en Iran, Brian Hook, de l’assistant personnel de Kushner, Avi Berkowit et du ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli.

A ce dernier, Rabbi David ‘Hanania Pinto, s’est adressé en arabe en désignant Jared Kushner : « Il est comme mon fils ».

Après avoir fait visiter le cimetière à l’hôte du Maroc, le rabbin a prononcé des prières et des bénédictions, à la demande de Jared Kushner, pour la « réussite du plan de paix israélo-palestinien et la paix mondiale.»

Au cours de ces prières, Rabbi David ‘Hanania Pinto a béni par deux fois le royaume du Maroc, le roi Mohammed VI, les Etats-Unis et leur président, ainsi que l’émissaire du plan de paix, Jared Kushner :

« C’est un mérite extraordinaire et un important devoir pour nous de prier à chaque instant afin que vous remplissiez votre rôle de la meilleure manière possible, que vous soyez le bon intermédiaire en faveur de la paix mondiale », a-t-il prononcé.

Jared Kushner, a exprimé à son tour ses remerciement au rabbi David ‘Hanania Pinto :

« Que le mérite des Tsaddikim, de la famille Pinto, m’aide dans toutes mes actions, dans les lourdes responsabilités que je porte, pour le monde entier en général et pour les USA en particulier ».

« Quand le pèlerinage de nos Tsadikim est considéré avec autant d’importance stratégique par les grands décideurs mondiaux, il est de notre devoir aussi de connaître la grandeur infinie de cette action.

Puisse nos Tsadikim intervenir constamment auprès de Dieu pour la réalisation de toutes nos bénédictions, et de la paix stable et définitive en Israël» a commenté un représentant de la communauté juive marocaine.

Inconnu aux Etats-unis, Rabbi David ‘Hanania Pinto fera couler beaucoup d’encre à la suite de la publication d’une enquête qui va révèler le secret de sa proximité avec le gendre du nouveau président Donald Trump.

Le spécialiste du judaïsme marocain, Aomar Boum, avait révélé qu’une conviction s’était installée dans communautés ultra-orthodoxes marocaines à Jérusalem, selon laquelle un rabbin mystique très respecté avait prédit la défaite d’Hillary Clinton. Ce Rabbin n’est autre que David ‘Hanania Pinto.

Avec son code vestimentaire typiques des ashkénazes ultra-orthodoxes, manteau et chapeau noirs, Pinto est issu d’une longue tradition de «faiseurs de miracles» et de «saints» juifs marocains.

Il fait partie des rabbins mystiques de plus en plus populaires en Israël et aux Etats Unis qui ont désormais leur entrée à la Maison Blanche.

Il est à la tête de 17 centres à travers le monde et d’une centaine d’écoles juives dispersés en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, au Mexique, en Israël, au Brésil et en Angleterre.

A New York, David Pinto dispose d’un centre d’étude, appelée Hevrat Pinto, dans l’ Upper West Side de la ville, financé par les fondations de Jared Kushner.

Photo by Shlomi Cohen/FLASH90