Une héroïne juive s’est éteinte aux Pays-Bas. Betty Goudsmit-Oudkerk z.l. (96 ans), s’occupait d’enfants emprisonnés dans un centre d’internement que les nazis avaient créé pour les enfants juifs. Avec plusieurs autres personnes, elle a risqué sa vie pendant plusieurs mois afin de faire sortir des enfants vers un lieu plus sûr afin de les sauver.

Malheureusement, un jour, elle ne put rien faire et tous les enfants qui étaient sous sa responsabilité furent raflés par les Allemands et envoyés vers les chambres à gaz. Mais au total, elle et son équipe avaient réussi à en sauver six-cents. Tout le reste de sa vie elle avouait être poursuivie par le cauchemar et la douleur de ne pas avoir pu en sauver davantage.

Depuis la fin de la guerre, Betty Goudsmit-Oudkerk a refusé de parler en public de cette période et de raconter ce qu’elle et son équipe avaient fait. Ce n’est qu’il y a quatre ans, alors qu’elle avait 92 ans, qu’elle a commencé à raconter son histoire qui a donné lieu à un livre « Betty : un gardien d’enfants juifs dans la Résistance ».

Photo Twitter