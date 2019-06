L’homme d’affaires franco-israélien Patrick Drahi a acquis la deuxième plus prestigtieuse maison de ventes aux enchères au monde: Sotheby’s. La vente s’est effectuée par le biais de la société BidFair USA, appartenant entièrement à Patrick Drahi.

La vente de cette icône du monde des arts ne s’est pas faite aux enchères mais Patrick Drahi a tout de même mis 3,7 milliards de dollars sur la table! Pour persuader le patron de Sotheby’s ainsi que les actionnaires, l’homme d’affaires n’a pas hésité à miser très haut en payant l’action à 57 dollars soit 61% de plus que la valeur lors de sa dernière cotation à Wall Street. Avec ce rachat, Sotheby’s quitte la bourse de New York après trente ans de présence.

Pour comprendre cette acquisition par le magnat des télécoms et des médias (dont I24news), il faut savoir que Patrick Drahi est aussi un passionné et un fin connaisseur du monde artistique. Il fréquente régulièrement les ventes aux enchères et selon un proche, lorsqu’il visite un musée, il est capable de reconnaître beaucoup de tablaux ainsi que leurs auteurs.

Tad Smith, directeur-général de Sotheby’s a publié un communiqué disant notamment: « Patric Drahi est l’un des entrepreneurs les mieux considérés dans le monde. Au nom de tous chez Sotheby’s, je veux lui souhaiter la bienvenue dans la famille ».

Patrick Drahi a précisé que l’acquisition de Sotheby’s s’effectue avec des fonds en provenance de sa fortune personnelle.

Photo Roni / Flash 90