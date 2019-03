On a l’habitude des cris de victoire des dirigeants du Hamas après qu’ils aient subi de sévères revers. Une fois sortis des bunkers vers lesquels ils ont courageusement couru pour se terrer, ils reviennent en surface et font le « V » de la victoire avec leurs slogans ridicules.

Mais cette fois-ci, le record est battu. Le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh, dont les bureaux ont été complètement rasés par Tsahal, s’est dressé devant les caméras et a déclaré: « La résistance palestinienne a parlé et l’occupant a compris le message. Nous avons atteint nos objectifs ces derniers jours et nous allons poursuivre »!!! Le chef terroriste a lancé un nouvel appel à sa population à venir en masse vendredi et samedi le long de la clôture pour affronter les soldats de Tsahal.

Une source gouvernementale israélienne a réagi avec ironie: « Ismaïl Hanyeh ferait mieux de se trouver de nouveaux bureaux au lieu d’affabuler ».

Photo Mostafa Ashqar / Flash 90