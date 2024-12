Le Premier ministre Netanyahou et le chef de l’opposition Lapid se sont tous les deux exprimé aujourd’hui (lundi) à la tribune de la Knesset dans le cadre du débat dit des »40 signatures ».

Binyamin Netanyahou est revenu sur les négociations en cours pour la libération des otages et a parlé d’avancées: »Il y a une avancée certaine, je ne peux pas dire combien de temps cela prendra encore ».

Pour le Premier ministre cette avancée a été rendue possible par trois éléments: l’élimination de Sinouar, l’affaiblissement de l’Iran et du Hezbollah qui ne peuvent plus se porter au secours du Hamas et les coups durs portés au Hamas par Tsahal.

Il a assuré que tout était fait pour que tous les otages soient ramenés.

Netanyahou a, par ailleurs, attaqué le chef de l’opposition qui, samedi soir dernier, lors de la manifestation rue Kaplan à Tel Aviv a déclaré à l’attention de la coalition et de ses soutiens: »Vous voulez la guerre? Vous aurez la guerre ».

Le Premier ministre a lancé au chef de l’opposition: »Vous feriez mieux de garder votre sang-froid, de vous ressaisir. Qu’est-ce que cela veut dire la guerre? Nous sommes tous en guerre, sur sept fronts. Vous voulez déclarer une guerre dans la guerre, une guerre contre vos propres frères? ».

Binyamin Netanyahou a déclaré à l’attention des membres de l’opposition: »Sortez dans les rues, sur les places, parlez autour de vous », a-t-il commencé par dire, »Le peuple dans sa grande majorité comprend que nous sommes dans une période historique. Israël installe sa force de dissuasion. Nous avons encore beaucoup de défis et de missions devant nous. Le ministre de la Défense et moi avons ordonné d’attaquer des cibles des Houthis et de détruire leurs principaux biens terroristes. Nous continuerons à détruire l’axe du mal ».

Le Premier ministre a ajouté qu’il s’employait à élargir le cercle des Accords d’Avraham avec l’aide des Etats-Unis.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, lui a répondu lorsque son tour est venu de prendre la parole: »Je constate que dans son emploi du temps de 18 heures par jour, le Premier ministre a le temps d’écouter mes discours. Si vous me citez alors faites le avec précision. J’ai dit que si vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Si vous voulez déclarer la guerre au système judiciaire, à la liberté de la presse, au sommet de Tsahal, vous aurez la guerre. Nous ne vous permettrons pas de mettre fin à la démocratie israélienne sans nous battre. Vous avez parlé de tenir face à la pression. Nous nous sommes rencontrés le 7 octobre, je vous ai vu, ne me parlez pas de résister à la pression. Par respect pour vous, M. le Premier ministre, je ne raconterai pas ici comment vous étiez ce jour-là ».