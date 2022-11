Au soir de l’attentat qui a coûté la vie à Arié Sheshopek, z’l, les services de renseignements et les forces de sécurité n’ont toujours pas de piste concernant les terroristes qui en sont responsables. Aucune organisation terroriste n’a revendiqué l’attentat, jusqu’à ce soir.

Les caméras de surveillance aux abords de la station de bus ne fournissent pas d’images claires de l’attentat, ce qui rend encore plus difficile l’identification de suspects.

Pour l’heure, l’hypothèse de travail est que les terroristes sont des Arabes israéliens et non des Arabes qui seraient venus de Judée-Samarie.

Des responsables sécuritaires estiment que cette absence de piste pointe du doigt les défaillances du renseignements qui n’ont pas détecté en amont, ce groupe de terroristes apparemment spécialiste des explosifs.

Pour le moment, les forces de l’ordre ne sont pas sur le terrain, l’essentiel du travail de recherche se fait sur le plan du renseignement: actions d’agents secrets et utilisations des différents moyens technologiques.

Ce soir, cinq blessés sont toujours hospitalisés dont un dans un état critique.