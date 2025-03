André Druon, président de la communauté juive d’Orléans, réagit à l’agression dont a été victime le rabbin de la ville Arié Engelberg ce shabbat devant son fils ainsi qu’au message de soutien du président Macron: ”Ce sont toujours les mêmes messages de fermeté mais derrière jamais rien n’avance. On est dans les paroles et promesses pas dans les actes. Il y un manquement de nos politiques et surtout de ceux qui attisent cet antisémitisme!”