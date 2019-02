Debby Attoun fait partie de ces Français qui ont fait leur alya au lendemain de la Guerre des Six Jours, bien décidés à construire le pays. C’est ce à quoi elle s’attèlera dans le Golan, où elle est arrivée avec son mari, Yoël, z”l, et ses deux premiers enfants, en 1974.

Des pionniers dans le Golan

C’est seulement trois jours après leur mariage que le couple Attoun prend le bateau pour s’installer en Israël. De Karmiel où ils passent leurs premiers mois, ils arrivent ensuite à Jérusalem. Yoël, élève de Manitou, suit les conseils de son Maître et part étudier à la Yeshiva Merkaz Harav. Debby s’essaie à l’université puis préfèrera entrer dans le monde du travail pour permettre à son mari d’étudier. Leurs deux premiers enfants naissent pendant les 6 ans où ils vivront à Jérusalem. C’est la guerre de Kippour qui a été le tournant. ”Après la guerre”, nous raconte Debby, ”des manifestations avaient lieu à la frontière syrienne, à Kuneitra, pour empêcher de céder le Golan. Mon mari a voulu rejoindre ce combat et il est parti pour manifester. Des gens de tout le pays, religieux, non religieux, du kibboutz et de la ville, toutes les nuances de la population y étaient. Ils ont vécu dans des bunkers à la frontière jusqu’à l’accord de cessez-le-feu, obtenu par Henry Kissinger, en mai 1974. Le groupe a dû quitter Kuneitra et a créé le mochav ”Keshet” (initiales de Kuneitra shelanou tamid, Kuneitra à nous pour toujours)”. C’est là que Debby rejoint son mari, avec leurs deux enfants.

Les batisseurs de Keshet sont autant de noms très connus aujourd’hui dans le monde sionistes religieux: le Rav Elie Sadan, le Rav Tsvi Tau, le Rav Wolinski, le Rav Yeoshoua Zuckerman ou encore le Rav Shlomo Aviner. ”Comme il était ingénieur de formation, il a été l’un des principaux acteurs de la construction du mochav”, se souvient Debby.

Puis une partie du groupe, dont les Attoun décident de s’installer au centre du Golan, pour y renforcer la présence, à Tel Talia, près de Keshet, où Debby vit encore aujourd’hui. Ils y commencent alors la culture des cerises, des pommes, des poires, des nectarines. Ils élèvent aussi un troupeau de vaches. Et Debby est à la manoeuvre pour la construction des 100 premières maisons du mochav. Celui-ci est sur le modèle ”collectif”, c’est-à-dire que tous les moyens de production sont mis en commun et chaque famille reçoit un budget en fonction du nombre de personnes qu’elle compte. “C’était ainsi jusqu’en 2005. Progressivement, ce modèle a été allégé. Sur les 140 familles que compte le mochav aujourd’hui, la moitié ne participent pas au modèle collectif”.

Debby Attoun

Une aventure exaltante

”Ce que nous avons vécu était, certes, difficile. Le quotidien, les premières années, était compliqué. Mais c’était une aventure exaltante. A Jérusalem, je n’en faisais pas assez. Ici, je sentais que je construisais le pays. Mes enfants sont restés très attachés à ce lieu”.

Qu’est-ce qui rend le Golan si particulier? A cela Debby voit plusieurs réponses: ”Le Golan est entouré exclusivement de frontières naturelles, ce qui en fait un lieu merveilleux. Par ailleurs, tout y est naturel. Nous nous nourrissons avec nos ressources, les sources d’eau approvisionnent le pays entier. Les pluies qui tombent sur le Golan alimentent le lac de Tibériade. Et si nous avons connu plusieurs années de sécheresse, cette année a été particulièrement bénie. Le vent est aussi une ressource importante dont nous nous sommes servis pendant des années pour produire de l’éléctricité. Nous avons aussi développer le touff, une pierre poreuse qui sert à isoler les maisons, ou les cultures agricoles pendant la Chmita. Nous vivons totalement de la terre dans le Golan”.

Et la politique? Debby ne s’inquiète pas pour l’avenir. ”Les habitants du Golan ont des idéologies différentes, mais nous savons nous unir en temps de crise. Le Golan restera en Israël. Il est vrai que la situation a changé avec les Russes et les Iraniens à nos portes. Pendant 45 ans, les Syriens n’ont jamais osé bouger. Mais nous ne sommes pas inquiets”.

Le paradis sur terre

Debby est nommée en 1982, responsable de la construction de l’hôtel Kinar. ”Je n’avais pas de formation universitaire, mais j’avais la modestie de poser des questions et l’expérience des maisons du mochav”. Elle décide en 1986 de faire des études pour devenir directrice d’hôtel, elle a trouvé sa voie et sa passion. ”J’ai fini mes études en 1989. Notre tragédie familiale a été le décès prématuré de mon mari, en 1991, neuf semaines avant la bar mitsva de notre troisième garçon et alors que le plus jeune n’avait même pas trois ans. Il n’était alors plus question de devenir directrice d’hôtel avec six orphelins à la maison”. Elle met son rêve entre parenthèses et en 2009 lorsque tous ses enfants ont quitté la maison, elle le réalise. Elle ouvre une chambre d’hôte: un appartement avec deux chambres, jacuzzi, piscine, coin cuisine cacher, coin barbecue et un cadre paradisiaque. ”Hakeshet Shel Debby” est devenu un lieu de villégiature prisé, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire qui aime faire découvrir sa région.

“J’ai essayé de ramener des olim de France pour vivre dans le Golan, mais sans grand succès. Au moins, mes frères et mes parents m’ont suivie”, avoue-t-elle. ”Dans mon enfance, j’ai changé plusieurs fois de pays, du fait de l’activité professionnelle de mes parents. Pour moi, qui était une juive errante, après avoir vécu sur 3 continents, dans 3 pays, je suis ici chez moi, c’est là que j’ai mes racines. Le Golan c’est, pour moi, le paradis sur terre”.

