La nouvelle secrétaire-générale du Parti travailliste n’a pas attendu longtemps pour prendre sa première mesure : elle a demandé au ministre de l’Economie Amir Peretz et au ministre du Travail et des Affaires sociales Itzik Schmuli de démissionner du gouvernement. Michaeli, a toujours été opposée à l’entrée du Parti travailliste dans le gouvernement Netanyahou et n’a pas épargné ses critiques contre la volte-face d’Amir Peretz qui restera dans les annales. A peine élue à la tête de la formation, Michaeli a annoncé que son parti quitte la coalition actuelle, et elle demande donc aux deux ministres travaillistes de présenter leur démission.

Photo Miriam Alster / Flash 90