La défaite du Parti travailliste est retentissante et elle constitue l’un des grands événements de ces élections. Elle montre de manière très claire qu’à l’heure actuelle, le centre de gravité de l’opposition a glissé vers le centre politique. De 24 députés qu’avaient fait entrer Itshak Herzog et Tsipi Livni en 2015, ils ne seront plus que six, et des « têtes connues » et parfois depuis longtemps dans la vie politique prennent congé de la Knesset. Elles s’appellent Meirav Michaeli, Omer Bar-Lev, Revital Sweid, Eitan Cabel ou Michal Biran.

Malgré sa taille devenue congrue, on parlera sans doute beaucoup du Parti travailliste dans les prochains temps car cette défaite provoquera – et provoque déjà – des tensions et des réglements de compte contre le président Avi Gabbaï qui est tenu pour responsable de cette déroute historique. Des appels réciproques à la démission ont été déjà lancés.

Photo Illustration

21. מיכל צ’רנוביצקי (הבטחת ייצוג – נשים)

22. לילי בן-עמי (הבטחת יצוג – מושבים, נשים)

23. ח’לאילה אחסאן (הבטחת יצוג – מיעוטים – ערבים)

24. נחמן שי

25. גלעד קריב

26. משה מזרחי

27. ישראל זיו (הבטחת יצוג – מחוז דרום ונגב)

28. שאדי קבלאן (הבטחת יצוג – מיעוטים – ערבים)

29. אליס גולדמן (הבטחת יצוג – נשים)

30. תומר פינס

31. רן שוסטרמן

32. גיל ביילין

33. אילן לדרר