Une soixantaine de membres du Parti travailliste a écrit une lettre à la secrétaire-générale Meirav Michaeli, menés par Moïsiah Segal, invalide de Tsahal, pour lui demander d’exclure la n°7 de la liste, Ibtisam Mara’ana, et lui interdire de se présenter aux élections pour la 24e Knesset.

Cette dernière a tenu et publié à de nombreuses reprises des propos scandaleux, justifiant notamment les attentats terroristes, exprimant son opposition à l’Etat juif et révélant qu’elle avait adoré transgresser de manière démonstrative dans le domaine public la minute de silence lors de la journée de souvenir des soldats tombés. « Ce furent deux minutes merveilleuses » avait-elle écrit.

Ibtisam Mara’ana avait aussi publié un post particulièrement indécent sur les survivants de la Shoah, qu’il ne convient pas de publier ici. Enfin, la candidate travailliste avait également publié un post sur Facebook avec la photo du Premier ministre Binyamin Netanyahou le cou entouré d’une corde de pendaison, oeuvre » qui avait été créée et présentée il y a quelques années à l’académie des beaux-arts « Betzalel ». Tout ceci ne délange apparemment pas Meirav Michaeli. Son parti a tellement viré à gauche, que le parti Meretz se voit presque relégué en-dessous du seuil d’éligibilité.

Parmi les signataires, l’ancien député Avraham Katz-Oz. Dans leur lettre, ces membres du Parti travailliste estiment qu’une telle personne est indigne de représenter l’Etat d’Israël à la Knesset. Moïsia Segal a notamment dit : « Des membres de ma famille sont morts durant la Shoah et j’ai perdu des amis lors des guerres d’Israël (…) Cette femme piétine tout ce que la culture israélienne a de plus sacré. Elle prend la défense de ceux commettent des actes terroristes alors qu’en même temps elle vit, travaille et gagne sa vie ici… »

Photo Parti travailliste