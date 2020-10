Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan et le président du Parti républicain en Israël, Mark Zell, ont lancé un appel aux Israéliens détenteurs de la double citoyenneté israélo-américaine, dont une partie habite en Judée-Samarie. Ils demandent de renforcer le vote en faveur du président Donald Trump et avertissent d’une victoire de Joe Biden et du Parti démocrate qui aurait des conséquences très négatives pour Israël et en particulier pour le repeuplement juif en Judée-Samarie. Les deux hommes animaient un meeting en compagnie de personnalités américaines membres du Parti républicain en direct sur youtube et autres réseaux sociaux avec des évangéliques aux Etats-Unis. « Quiconque a à coeur l’Etat d’Israël et la Judée-Samarie doit voter Trump », a déclaré Yossi Dagan qui a toujours ouvertement soutenu l’actuel président américain, rajoutant : « Nous vivons une nouvelle réalité dans laquelle la paix ne dépend pas de l’expulsion de Juifs de leurs maisons. Une réalité dans laquelle la présence juive en Judée-Samarie jouit du soutien du président américain. C’est la doctrine Trump ! Chez nous, Juifs, il y a la notion de reconnaissance et nous nous devons d’exprimer notre reconnaissance envers le président Trump ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90