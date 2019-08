« Je ne vis que par le mérite de la bienfaisance, faîtes du ‘Hessed et Hachem vous le rendra doublement ! « (Roch Yéchiva de Kissé Ra’hamim, Rav MéÏr Mazouz Chlita)

Les noms des personnes qui contribueront à alimenter le Fonds de Tséddaka « Partenaires » créé par le Roch Yéchiva de Kissé Ra’hamim, seront mentionnés dans les prières spéciales du Rav récitées à l’occasion du Tikoun ‘Hatsot qui aura lieu au Kotel, jeudi soir prochain (le 8 Av). Des milliers de personnes se sont déjà engagées à prendre part à ce nouveau Fonds de Tséddaka ayant pour objectif de soutenir de nombreuses familles nécessiteuses. Le mardi 6 Août et le mercredi 7 Août seront des journées dédiées à la levée des fonds. Vous êtes tous conviés à y prendre part en composant le *6997.

Une grande soirée a été organisée lundi dernier dans les salons de l’hôtel City Tower à Ramat Gan afin d’annoncer la création de la nouvelle caisse de Tséddaka nommée « Choutafim » (« Partenaires ») sous la présidence du Roch Yéchiva de Kissé Ra’hamim, Rav Méïr Mazouz Chlita. Lors du lancement de ce nouveau projet, des milliers d’élèves et anciens élèves de Kissé Ra’hamim ont fait des promesses de dons à l’approche des journées de grande collecte qui auront lieu, avec l’aide d’Hachem, mardi et mercredi prochain (5 et 6 Av/ 6 et 7 Août).

Au cours de cette réunion, le Roch Yéchiva s’est adressé aux participants en leur confiant qu’il vit par miracle… un miracle qui, selon lui, résulte du mérite du ‘Hessed. De plus, il a promis explicitement que tout celui qui soutiendra ce Fonds de Tséddaka, sera récompensé en retour, au centuple. Comme nous le savons, les bénédictions de Rav Méïr Mazouz Chlita, ne sont pas prononcées en vain. Au fil des années, tout celui qui a reçu ses bénédictions a pu concrètement voir leurs retombées positives, une à une.

Ces propos se joignent à la bénédiction inédite écrite par la sainte main du Roch Yéchiva, ayant trait à la grande importance de soutenir ceux qui s’adonnent à l’étude de la Torah. « Quiconque soutient les Avrékhim qui étudient la Torah dans la pauvreté et sous pression, Hachem le bénira au centuple et ne connaîtra ni le manque, ni la peine tout au long de sa vie« , a-t-il écrit dans sa lettre.

Le Roch Yéchiva priera en faveur des donateurs et de ceux qui se mobiliseront pour créer cette nouvelle caisse sainte. Le jeudi suivant les jours de collecte, il se rendra sur les vestiges de notre saint Temple, et se tiendra face au Kotel pour y réciter le Tikoun ‘Hatsot. A cette occasion, les noms des donateurs seront mentionnés dans ses prières.

Revenons à la soirée d’inauguration du projet pour préciser que le Rav Tséma’h Mazouz Chlita, frère du Roch Yéchiva et directeur spirituel de la Yéchiva, y a également pris la parole. D’autres personnalités influentes au sein de leurs institutions qui connaissent personnellement de nombreux cas de familles vivant dans des conditions précaires, sont également intervenues et ont répondu présent à l’appel du Roch Yéchiva pour créer un nouveau Fonds de Tséddaka. De même, Rav Barak Raybi Chlita, Rav Sasson Trabelsi Chlita et Rav Mordékhaï Mazouz Chlita se sont attelés à présenter la raison d’être d’un tel projet et l’importance de se mobiliser en faveur de cette noble cause.

Vous pouvez aussi envoyer vos dons en France

Par téléphone : 06 08 83 61 41

Par virement bancaire : MIZRAHI–TEFAHOT BANK LTD.

Tarfon branch

64 R’ Akiva

Bnei Brak

Code Banque: 20

Code Guichet: 430

Numéro de compte: 362903

Code rapide : mizbilit

IBAN : IL91 3000 0000 0362 903