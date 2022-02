L’ancien premier ministre et chef actuel de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a attaqué l’attitude du gouvernement face à la guerre en Ukraine.

Cet après-midi, à la Knesset, il a enjoint le gouvernement à agir avec prudence concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine. »Nous vivons des jours sensibles et complexes sur la scène internationale. A mon grand regret, nous assistons ces derniers jours à beaucoup trop de prises de paroles superflues et de prévisions fallacieuses. J’appelle le gouvernement à agir avec responsabilité. Moins parler de ce qui n’est pas nécessaire d’évoquer et s’occuper davantage de la vraie menace existentielle pour notre sécurité qui est, évidemment, le retour prochain de l’Iran dans l’accord dangereux sur le nucléaire. Sur ce sujet précisément, Benett et Lapid se taisent et ne font rien ».