Sous couvert d’activités culturelles, l’Institut du monde arabe de Paris diffuse des messages anti-israéliens.

Le député Meyer Habib a interpellé le ministre français des Affaires étrangères à propos de la subvention annuelle de 12 millions d’euros prévue pour l’Institut du monde arabe. Ensemble avec le députés Claude Goasguen et Constance Le Grip, Meyer Habib a déposé une motion demandant la réduction de moitié de cette subvention pour détournement des objectifs de l’institut financé conjointement par l’Etat français, le Qatar et d’autres pays de la Ligue arabe.

Au début de l’année 2019 déjà, l’Institut du monde arabe organisait une exposition sous le titre « Netanyahou et la fin du rêve sioniste » lors de laquelle le Premier ministre israélien était présenté avec les mains pleines de sang. Cela n’avait pas semblé déranger les autorités françaises. Ce n’est qu’après la protestation d’organisations juives que cette présentation aux relents d’antisémite moyenâgeux avaient été retirées. Et récemment, l’exposition « AlUla, merveille d’Arabie » présentait une carte du Moyen-Orient où le nom d’Israël avait été supprimé au profit de « Territoires palestiniens ».

Pour Meyer Habib et ses deux homologues, la France ne peut décemment pas permettre que sur son territoire et sous couvert de « promotion de la culture arabe », de tels mensonges et falsifications historiques puissent s’exprimer. Le député français a notamment dit: : « L’Institut du monde arabe est devenu une vitrine et même une machine de propagande pour des valeurs qui ne sont pas celles de la France(…)Nous ne pouvons pas soutenir, même indirectement, la dénégation du droit de l’Etat d’Israël à exister, et le citoyen français n’a pas à financer des activités de révisionniste historique ».

Dans sa courte mais fort intervention, Claude Goasgen a demandé quelle aurait été la réaction du gouvernement français si le nom du Koweït avait été supprimé d’une carte du Moyen-Orient…

De manière non surprenante, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, dans sa réponse a botté en touche et éludé la question. Il s’est contenté de souligner l’importance de l’Institut du monde arabe dans le cadre des relations entre la France et le monde arabe, que son activité « est conforme à la mission fixée par le gouvernement » et qu’il constitue un « outil important de la diplomatie française »…

Pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre les propos du chef de la diplomatie française.

Vidéo de l’intervention de Meyer Habib:

