Une « Place de Jérusalem » a été inaugurée dimanche à Paris en présence notamment du maire de la capitale israélienne Moshé Leon et de la mairesse de Paris Anne Hidalgo. Elle est située dans le 17e arrondissement, au carrefour de la rue de Courcelles et du boulevard de Reims. En marge de cette cérémonie s’est tenue une manifestation à l’appel de l’extrême gauche, des écologistes et d’organisations pro-palestiniennes. Les manifestants ont été empêchés par la police d’approcher le lieu de la cérémonie. Ces manifestants ignoraient sans doute qu’une rue de Jérusalem existait déjà à Paris, sur l’Île de la Cité, depuis le Moyen-âge et jusqu’en 1883. Mais à l’époque, personne ne parlait d’un « peuple palestinien » qui n’existait tout simplement pas.

La décision de nommer une place au nom de Jérusalem avait été prise le 15 avril dernier à la quasi unanimité de la commission de dénominations. La demande avait été faite notamment par Joël Mergui, président du Consistoire israélite de Paris au moment où il recevait le président de l’Etat d’Israël Reouven Rivlin.

Mais lorsque le débat est arrivé devant le conseil municipal, les représentants communistes et de la France insoumise s’étaient bruyamment opposés et avaient demandé à ce que cette proposition soit annulée. Leur demande ayant été repoussée, Danielle Simmonet (France insoumise) avait alors fait la proposition stupide et ridicule de rajouter sur la plaque « Avec le vœu qu’elle devienne la future capitale de deux États ». Proposition également rejetée. « C’est à ce moment que cette proposition qui aurait dû passer sans heurts a laissé place à la polémique », a regretté Catherine Vieu-Charier adjointe au maire de Paris.

La mairesse de Paris Anne Hidalgo a expliqué « qu’en cette période de recrudescence des actes à caractère raciste et antisémite, il est bon de rappeler les liens entre Paris et la communauté juive, et de commémorer l’amitié qui unit la Ville de Paris et l’État d’Israël ».

Photo Facebook