Plus l’enquête avance dans l’attentat qui a coûté la vie à quatre personnes à la Préfécture de Police, plus se précise la thèse d’un acte prémédité motivé par l’Islam. Lors des fouilles au domicile de Mickaël Harpon, la police a trouvé une clé USB dans laquelle se trouvaient du matériel de propagande de Daech ainsi que des données personnelles sur des agents français du renseignement.

Le gouvernement français et tout particulièrement le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner sont dans l’oeil du cyclone pour ce « disfonctionnement » qui ressemble bien plus un un fiasco dans l’organisation interne de la police. La question qui est le plus posée est celle de savoir pourquoi les différents indices montrant une islamisation du terroriste n’ont jamais été signalés à sa hiérarchie, d’autant plus qu’il s’agit d’une institution hautement sensible?

Auto-censure de collègues par peur d’être accusés d’islamophobie?

Photo illustration