Après le ministre de la Justice dans son administration, c’est le ministre de la Défense Benny Gantz a demandé à Tsahal de modifier les formulaires que les soldats devront remplir et de remplacer dorénavant les termes « Père » et « Mère » par « Parent n°1 » et « Parent n°2 » ceci pour satisfaire les enfants élevés par des couples homosexuels. Benny Gantz a même demandé aux ministres Bleu-Blanc d’en faire de même dans leur ministère respectif.

Il s’agit d’une attitude pour le moins curieuse pour ces deux ministres qui affirment sans cesse être les « garde-fous » de la démocratie qui est selon eux mis en danger par la droite, mais qui contournent allégrement un vote de la Knesset qui avait repoussé un texte déposé par Yoraï Lahav-Herzno (Yesh Atid) demandant à ce que tous les documents administratifs soient modifiés sans préciser le sexe des parents.

Le mouvement « Torat Leh’ima » a réagi : « Il s’agit d’une décision méprisable qui a commencé il y a un an au département des Ressources humaines de Tsahal, qui a échoué à la Knesset le mois dernier mais a tout de même été adopté par Avi Nisenkorn et Benny Gantz de manière anti-démocratique afin de remodeler Tsahal et la société ».

Lors de son discours d’intronisation à la (courte) présidence de la Knesset, Benny Gantz avait promis de défendre l’indépendance et les droits de la Knesset…

