Les faits se sont déroulés au mois de mai dernier à Netanya. Un samedi après-midi, le petit Refaël Adena, 4 ans, est en promenade avec son grand-père lorsqu’ils sont renversés par une voiture.

La conductrice ne s’arrête pas et prend la fuite. Le petit garçon va succomber à ses blessures.

Moins de 24 heures plus tard, la conductrice est retrouvée. Son véhicule est au garage, apparemment pour effacer toute trace de l’accident.

Dans un premier temps, elle est identifiée comme Heidi Palsser, dentiste. Puis la police a annoncé qu’elle n’était que la propriétaire du véhicule qui était conduit par sa mère Carole Palsser au moment de l’accident.

Les deux femmes ont été interpelées puis interrogées avant d’être libérées quelques heures plus tard.

Depuis la famille du petit Refaël essaie d’avoir des réponses, surtout une réponse: comment la conductrice a-t-elle pu laisser mourir le petit garçon sur la route, sans tenter de lui porter secours et a repris le cours normal de sa vie.

La mère de Refaël, Simha, a souligné également, que pendant toute la semaine de deuil, la conductrice et sa fille ne sont pas venues leur demander pardon. ”Si elles n’étaient pas capables de le faire, elles auraient au moins pu envoyer quelqu’un à leur place pour nous parler”.

Hier (dimanche), la famille a appris, avec stupéfaction, que la conductrice serait mise en examen uniquement pour ‘abandon de victime’ et non pour ‘homicide’. Dans l’entourage de la famille Adena, on commence à penser que la manière dont le dossier est traité reflète le fait que la victime est d’origine éthiopienne et l’accusée, une dame de la haute société.

Rappelons qu’en plus du délit de fuite, elle a tenté d’effacer les preuves de l’accident en déposant la voiture au garage tout de suite après l’accident.

Le père de Refaël a fait part de son indignation: ”Cette décision est scandaleuse. On ne parle pas d’un poteau sur la route mais d’un enfant. De la vie d’un enfant. Pourquoi l’Etat ne dit rien? Et on l’aide à entraver l’enquête? Cela dépasse la conductrice elle-même, c’est un sujet communautaire. Ce que l’on fait subir à la communauté éthiopienne est dingue. Notre sentiment est qu’elle est aidée quelque part”.

La police se défend en déclarant avoir mené l’enquête minutieusement et le Parquet affirme être en contact permanent avec les parents de la victime et avoir l’intention de juger la conductrice.

De son côté, l’avocate de la famille Adena déclare que ses clients n’ont reçu aucune réponse et qu’ils sont traités avec négligence par le Parquet.

Ce matin (lundi), 200 personnes ont manifesté devant le Parquet de Tel Aviv contre la décision de mettre en examen Carole Palsser uniquement pour ‘abandon de victime’.

Les manifestants brandissaient des pancartes avec l’inscription ”Justice pour Refaël”. Ils se disent convaincus que l’origine éthiopienne de Refaël explique l’attitude considérée comme laxiste du Parquet avec l’accusée.