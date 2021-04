La députée travailliste Ibtissam Mar’ana a prononcé son premier discours à la Knesset lors duquel elle a établi un parallèle plus que douteux. Appelant à une réconciliation entre le peuple juif et le « peuple palestinien » elle a souhaité « la reconnaissance par chacun de la souffrance de l’autre » et laissé entendre que la Shoah serait le pendant de la « naqba ». Elle a dit entre autres : « La société arabe palestinienne en Israël (sic) souffre d’un syndrome post-traumatique continu, qui n’a jamais été traité et n’a jamais été reconnu. Et comme chaque situation post-traumatique, nous souffrons d’angoisse, de colère, de peur, de manque de confiance, de solitude et de découragement. On a le sentiment qu’on va bientôt nous chasser, qu’on va bientôt nous expulser d’ici »!!

S’il y a un syndrome post-traumatique dont souffre la société arabe israélienne, c’est celle de n’avoir pas pu tuer l’Etat d’Israël dans l’oeuf lorsque les armées de plusieurs pays arabes ont fondu sur lui.

La députée a ensuite évoqué la Shoah, les soldats tués au combat et les victimes du terrorisme et de la haine, et a a une nouvelle fois appelé à une « reconnaissance mutuelle des souffrances et au pardon mutuel »…

Le député Amihaï Shikli a réagi à ce discours : « L’audace d’établir un parallèle entre le massacre de six millions de Juifs innocents et la défaite des Palestiniens lors d’une guerre d’extermination organisée par le mufti nazi Hadj Amon Al-Husseini et son armée ‘Jihad Al-Maqdes’, et ce, du haut de la tribune de la Knesset, et tout simplement consternante ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90