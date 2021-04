PARACHAT A’HAREY MOTH, « Après la mort. »

Après la mort de deux fils d’Aharone, Nadav et Avihou (ils offrirent “un feu étranger que D.ieu ne leur avait pas commandé” et moururent devant D.ieu. Paracha Chemini, la 3ème de Vayikra), Hachem appelle Moché pour qu’il transmette à Aharone son frère une liste de dispositions concernant l’Avoda – Service du Cohen Gadol à Yom Kippour (Aharone fut le premier Cohen et le premier Cohen Gadol):

Quand entrer dans le Kodèche Ha-Kodachim– Saint des Saints. Comment s’habiller – du lin blanc symbolisant la pureté. Le Cohen Gadol avait deux séries d’habits: les Bigdey Zahav, huit vêtements dont quatre contiennent de l’or, et les Bigdey Lavane, quatre habits de lin blanc. Ceux-ci sont utilisés qu’à Yom Kippour et seulement durant certaines parties du service décrites dans ce chapitre, par exemple le service de l’encens brulé dans le Kodèche ha-Kodachim, le service du taureau du Cohen Gadol et celui du bouc d’offrande du peuple. Puisque le peuple a fauté avec le Veau d’Or, il ne convient pas que le Cohen Gadol soit vêtu d’or lorsqu’il cherche à obtenir le pardon du peuple. Pour l’expiation: A) Prendre deux boucs, faire un tirage au sort. un pour Hachem et un pour Azazel, (un rocher haut) duquel le bouc mourra en expiation de tous les (péchés du peuple). B) Le service de Yom Kippour. Moins de six semaines après avoir reçu les Asséreth Ha-Dibrot – les Dix Paroles (Commandements) les Beney Israël fautèrent avec le veau d’or. La longue intervention de Moïse auprès de l’Eternel pour obtenir le pardon fut finalement couronnée de succès le Dix Tishrey, date à laquelle Moïse descendit du Mont Sinaï avec les secondes

Lou’hote Ha-Brit – Tables de l’Alliance. Ce jour est devenu, pour l’éternité, le jour du Pardon, Yom Kippour. L’Avoda de Yom Kippour atteignait son point culminant avec l’Avoda du Cohen Gadol, dont les nombreuses parties n’étaient accomplies qu’une s par an. En outre, la quasitotalité de l’Avoda de Yom Kippour était accomplie par le Cohen Gadol exclusivement.

Le texte. Chap. 18. 1. Hachem parla à Moché: 2. “Dis aux enfants d’Israël: ‘Je suis Hachem, votre Dieu. 3. Comme leurs décrets et pratiques du Pays d’Egypte dans lequel vous avez résidé, vous ne ferez pas. et comme les pratiques du pays de Canaan vers lequel Je vous conduis, vous ne ferez pas et leurs traditions vous ne suivrez pas. 4. Accomplissez Mes Michpatim-lois et gardez Mes ‘Houkim-décrets pour les suivre. Je suis Hachem, votre D-ieu. 5.Vous observerez Mes décrets et Mes lois, que l’homme accomplira et par lesquels il vivra, Je suis Hachem”.

Explications. Versets 1, 2, 3: Israël à l’obligation de fuir les usages solidement enracinés des autres peuples, tel que la fréquentation du théâtre ou des stades pour admirer les gladiateurs. Ce verset se réfère aussi aux superstitions des amorréens (passer sous une échelle, éviter un chat noir, ou porter un fil rouge au poignet). On croit souvent que les coutumes adoptées en tel ou tel endroit ont probablement été établies à partir de normes rationnelles et que toute personne un tant soit peu “civilisée” doit les accepter à moins d’être insensée. En réalité, toutes ces “cultures“ sont simplement formées d’une accumulation de pratiques dont la plupart ne répondent à aucune logique. Cela explique pourquoi souvent une société considère l’autre comme bizarre, “primitive”. La différence entre les décrets de la Torah et ceux des autres est que les uns émanent d’Hachem et les deuxièmes sont le produit de l’esprit humain légitimé par l’habitude. La Torah nous demande donc d’être vigilants afin de ne pas tomber dans le piège du conditionnement et du lavage de cerveau qui consiste à adopter les pratiques des sociétés étrangères.

Versets 4 et 5: Les Michpatim-lois sont les règles dictées par la raison, qu’il conviendrait de respecter même si la Torah ne le demandait pas, telles que l’interdiction de voler, de commettre l’adultère, l’idolâtrie, le blasphème et le meurtre. Les ‘Houkim–

CHABBAT A’HAREY MOTH – KEDOCHIM

11 Iyar 5781 / 23 Avril 2021

Les décrets sont les règles dépassant l’intelligence humaine, comme l’alimentation kasher, le Chaatnez (mélange de lin et laine), le Mikvé-bain rituel etc. C’est pour cette raison que l’Eternel fait écrire, au terme de chaque commandement, “Je suis Hachem ton D-ieu”: ce sont des décrets de D-ieu et il ne t’appartient pas de les prouver ou de les rejeter. Le mot ‘Hok vient de ‘Hakok-graver sur de la pierre ou du métal, ce qui souligne le caractère permanent des décrets divins en dépit de l’évolution du cadre de vie et des conceptions du monde environnant. Ils sont éternellement valables que l’on en saisisse ou non le sens. Un homme se soumet à un ‘Hok qu’il ne comprend pas parce que le “Tzélem Élokim – image de D-ieu” est en lui et il reconnaît des vérités dépassant les limites de l’intellect. De nombreuses décisions concernant les idéaux que l’on vise, les personnes que l’on choisit d’aimer et pour lesquelles on est prêt à se sacrifier, sont prises en se fondant sur une “lumière intérieure” qui est un message de l’âme. Et la soumission aux lois “logiques” de la Torah doit être du même ordre, car l’intelligence humaine n’est pas un outil assez fiable pour rendre un jugement, même lorsqu’il s’agit des lois civiles. Mais la Torah souligne que nous devons accepter l’origine Divine et la nature éternelle des MichpatimLois d’Hachem avec la même s que les ‘Houkimdécrets.

Ensuite, dans le Texte, sont énumérées les relations physiques interdites appelées par D-ieu “abominations”.

PARACHAT KÉDOCHIM, (soyez) Saints.

Cette paracha traite de principes fondamentaux du D-ieu”. Préceptes que nous devons respecter par Judaïsme : les Michpatim – principes moraux et obéissance et pour la simple raison que nous avons logiques aux yeux des hommes et les ‘Houkim– confiance en ce Que l’Eternel nous demande de faire principes dépassant l’entendement humain – Chabat, pour être saints. Chaatnez (mélange de lin et laine), la Cacheroute – qui ne sont donnés qu’accompagnés de cet ordre : Le Texte. Chap. 19. Unicité de D-ieu et la sainteté “Soyez saints car Je suis Saint Moi, Hachem votre du peuple d’Israël :

CHABBAT A’HAREY MOTH – KEDOCHIM

11 Iyar 5781 / 26 Avril 2021

וַיְדֵַבֵּר יְהָוָה, ֶאֶל-מֶֹשֶׁה לֵּאמֹרֹ: דֵַּבֵּר ֶאֶל ָכָּל עֲַדַת בְֵּנֵי יִשְרֵָׂאֵלוְאָמַרְָתָּ אֲלֵֶהֶם קְדִֹׁשֹׁ תְִּהְיוּ ִכִּי ָקָדוֹשׁ אֲִנִי יְהָוָה אֱלֹהֵיֶכֶם .

“ 1. Hachem parla à Moïse, en disant : 2. Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël et dis leur : ‘Vous serez saints, car Je suis saint, Moi, Hachem, votre D-ieu’ ”.

“A toute l’assemblée”. De façon générale, les mitsvoth-commandements sont transmises à Israël de la façon suivante: Moché les enseigne d’abord à Aharone seul, puis ses fils les rejoignent et Moché répète son enseignement. Les Anciens viennent alors à se joindre à eux et Moché les réitère. Finalement Moché transmets à tout le peuple. Ce chapitre constitue une exception car, en raison de son importance particulière, il est directement transmis par Moché à tout le peuple réuni. En effet, la plupart des lois fondamentales de la Torah en dépendent: le chabat, le respect des parents, l’interdiction de voler, de se venger, de garder rancune et l’obligation d’aimer son prochain. Mais surtout Moché rabbénou a voulu faire comprendre à tout le peuple réuni que les mitzvoth s’appliquent à tous de façon identique.

Le judaïsme rejette l’idée selon laquelle seule une élite de saints est soumise à des commandements ne concernant pas les gens “ordinaires” ou destinés à être observés scrupuleusement par certains plus que par d’autres. L’obligation d’être saint concerne chaque juif, car chacun est investi d’un potentiel de sainteté qu’il lui appartient de développer. Le mot קדש-Kadoch signifie “séparation” entre deux entités de nature différente. Le Michkane-Sanctuaire est kodèche car il ne se situe pas sur le même plan que le profane. Dans cette paracha l’obligation est de s’éloigner des relations illicites énoncées au chapitre précédant. En effet, là où l’on place une barrière protégeant de la débauche, on trouve la sainteté. La Torah nous enjoint à suivre une ligne de conduite fondée sur la modération, même dans le domaine des actes autorisés pour ne pas risquer de tomber dans l’hédonisme, le laxisme et la gloutonnerie.

“Chacun, sa mère et son père vous craindrez et Mes Chabat vous observerez, Je suis Hachem votre D-ieu. Ne vous tournez pas vers les idoles et des dieux de métal vous vous ne ferez pas – Je suis Hachem votre D-ieu […]”.

Sainteté, respect des parents, Chabat et idolâtrie. Pour atteindre la sainteté, Israël a reçu l’ordre de se préserver de l’impureté causée par les pratiques idolâtres et immorales. Ainsi il se sanctifiera afin de ressembler à son Créateur autant qu’il le peut et accéder à une vie éternelle. Pour y parvenir, il importe de respecter scrupuleusement les commandements figurant sur la première des Tables de la Loi. Il ne suffit pas d’honorer ses parents en les servant, mais il faut leur porter respect sincère. Et le respect du chabat dépasse le cadre du repos hebdomadaire et s’étend à la septième année, l’année sabbatique pour les champs et les prêts. De même, la Torah n’interdit pas seulement l’idolâtrie, mais également toute marque de respect et de soumission vis-à-vis des idoles, même pour celui qui pense pouvoir en retirer un bénéfice personnel.

La dîme pour les pauvres. 9. “Lorsque vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu n’achèveras pas le coin de ton champ pour le moissonner et la glanure de ta moisson tu ne glaneras pas. 10. Et tu ne cueilleras pas les grappes non développées de ta vigne. et les grains tombés de ta vigne tu ne glaneras pas. au pauvre et à l’étranger tu les laisseras, – Je suis Hachem votre D-ieu”.

L’honnêteté envers les hommes et envers D-ieu: 11. “Vous ne volerez pas et vous ne nierez pas la vérité et vous ne mentirez pas l’un envers son prochain. 12. Et vous ne commettrez pas de parjure en Mon nom car ce serait profaner ne Nom de ton D-ieu – Je suis Hachem. 13. Tu n’escroqueras pas ton prochain et tu ne voleras point. tu ne laisseras pas de gages de ton salarié passer la nuit avec toi jusqu’au matin. 14. Tu ne maudiras pas un sourd et devant un aveugle tu ne placeras pas d’embûche. tu craindras ton D-ieu–Je suis Hachem. 15. Vous ne commettrez pas de perversion en justice. Tu ne favorisera pas le pauvre et tu n’auras pas d’égard pour le grand. avec droiture tu jugeras ton prochain”.

L’amour du prochain. 16. “Tu n’iras pas en colporteur parmi ton peuple. tu ne te tiendras pas à l’écart face au sang de ton prochain – Je suis Hachem”. – Il est interdit de répéter à une personne ce qu’un tiers a dit ou fait à son insu, s’il y a le moindre risque que cela provoque son hostilité. La médisance est une faute grave qui a été à l’origine de nombreuses effusions de sang. C’est pourquoi la Torah fait suivre cette interdiction à celle de se tenir à l’écart lorsque le sang d’autrui est versé. – 17. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. tu réprimanderas ton prochain et ne porteras pas de faute à cause de lui. 18. Tu ne te vengeras pas et ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple. tu aimeras ton prochain comme toi-même, Je suis Hachem”. – “Tu aimeras ton prochain” ou encore “Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse”. La Torah ne nous demande pas d’éprouver vis-à-vis d’autrui autant d’amour que l’on porte à sa propre personne mais développer le souhait que les autres jouissent du même degré de réussite et de prospérité que celui que nous désirons atteindre nous-mêmes.

Comment parvenir à ce niveau d’amour? A) ton affection doit être sincère et non feinte. B) traite toujours les autres avec respect. C) cherche pour eux ce qu’il y a de mieux. D) associe-toi à leur peine. E) salue-les avec chaleur. F) accorde-leur le bénéfice du doute. G) aide-les physiquement même pour les tâches qui ne sont pas très dures. H) sois prêt à les aider par des dons d’argent ou des prêts modiques. I) ne te considère pas comme meilleur qu’eux.

Les ‘Houkim. 19. “Mes décrets vous observerez: tu n’accoupleras pas la bête avec une espèce différente, tu n’ensemenceras pas ton champ d’un mélange de graines. et un vêtement fait de fibres mélangées (Châtnez, lin et laine) ne sera porté par toi”.

La Chemita. 23. “Et lorsque vous viendrez dans la Terre et que vous planterez tout arbre comestible, vous considérerez ses fruits comme interdits. trois ans ils vous seront interdits, ce ne sera pas mangé. 24. Et la quatrième année, tous ses fruits seront consacrés à la louange d’Hachem. 25. Et la cinquième année, vous mangerez ses fruits – afin d’en augmenter pour vous sa récolte – Je suis Hachem, votre D-ieu”.

CHABBAT A’HAREY MOTH – KEDOCHIM

11 Iyar 5781 / 23 Avril 2021

Sorcelleries. 26. “Vous ne mangerez pas sur le sang [Acte de sorcellerie consistant à verser du sang dans une fosse et à réciter des incantations pour dévoiler l’avenir]. Vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne croirez pas aux présages”.

Le corps. 27. Vous n’arrondirez pas l’extrémité de votre tête et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. 28. Et une entaille [dans le deuil] pour un mort vous ne pratiquerez pas sur votre chair, et ne ferez pas de tatouages sur vous – Je suis Hachem. 29. Ne profane pas ta fille en la prostituant de peur que la terre ne se dévoie et que la Terre ne s’emplisse pas de débauche. 30. Vous observerez Mes Chabbat et vous révérerez Mon Sanctuaire – Je suis Hachem”.

Idolâtrie. 31. “Ne vous tournez par vers les Ovoth et vers les Yidéonim” [Rituels magiques destinés à prédire l’avenir. toutes ces pratiques, y comprises celle de la souillure morale, étaient l’usage des peuples qui vivaient dans la région, les Cananéens et les autres].

Respect et équité. 32. “Devant une personne âgée tu te lèveras et tu honoreras la présence d’un sage et tu craindras ton D-ieu –Je suis Hachem. 35. Vous ne commettrez pas d’iniquité en justice, dans la mesure des longueurs, de poids et de capacité. Vous aurez des balances exactes, des poids exacts, des mesures exactes. – Je suis Hachem Ton D-ieu qui vous a fait sortir du pays d’Egypte. 37. Vous observerez tous mes décrets et toutes Mes lois vous accomplirez – Je suis Hachem”.

Chap. 20. Dans ce chapitre il est question des punitions qu’Hachem infligera à l’israélite qui s’adonnera au culte de Molekh, une divinité cananéenne. Ensuite, sont à nouveau énumérées les relations physiques illicites. Et, enfin, deux versets où Hachem réitère l’importance de ne consommer que des animaux purs.

Compilé par Myriam Bentolila ע״ה • ‘Habad d’Afrique Centrale, A la mémoire de son papa ז״ל, haRav Yéchoua ben Mahlouf vé-Izza, נ״ע.

*******************************************

Photo illustration