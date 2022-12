« Lorsque Joseph s’est fait connaître à ses frères », la Thora raconte qu’il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et qu’ils « pleurèrent dans les bras l’un de l’autre[1]. » Pourquoi est-il nécessaire que nous assistions à leurs lamentations ? La Thora n’est pas un carnet de famille ! Rachi explique que Joseph a pleuré les deux temples de Jérusalem qui seront détruits dans la tribu de Benjamin et que Benjamin a pleuré la destruction de l’arche de Chilo qui devait se trouver plus tard dans la tribu de Joseph. Rachi confère une tout autre portée aux larmes de Joseph et de Benjamin. Elles deviennent des larmes de l’histoire. Elles nous apprennent que le Juif ne vit pas seulement les quatre-vingts ans de son existence, mais qu’il doit vivre avec intensité les événements passés et les événements à venir de l’histoire de son peuple.

Dieu appelle Jacob et lui dit : « Ne crains pas de descendre en Égypte, car Je ferai de toi là-bas une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte, Moi-même Je t’en ferai remonter[2]. » Aussi, après une séparation de vingt-deux ans, Jacob descend chez son fils en Égypte. La Thora raconte que « Joseph alla à la rencontre de son père et qu’à sa vue, il se précipita à son cou et pleura longtemps dans ses bras[3]. » Mais Jacob, lui, ne pleura pas car, explique le Midrach[4], il disait le Chema Israël[5] : « Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est Un. »

Nous avons vu que Joseph et Benjamin, alors même qu’ils fêtaient leurs retrouvailles après une longue séparation, ont pensé aux malheurs qui attendaient Israël. Jacob a vu plus loin encore, il a vu la rédemption, Il a dit : « Écoute Israël, Hachem est notre Dieu », maintenant nous sommes les seuls qui reconnaissons Dieu et au long de l’histoire, nous serons persécutés pour cette foi. Mais, dans des temps plus lointains, nous pourrons dire « Dieu est Un » car alors, lorsque Israël sera réuni en Israël autour de Dieu d’Israël, l’univers entier le reconnaîtra.

Seul Jacob a pu tenir ce langage, car Dieu lui avait dit : « Je descendrai avec toi en Égypte et Moi-même Je t’en ferai remonter. » Jacob savait que tant l’exil d’Égypte que la destruction des Temples ne seraient que des événements passagers. Il savait que l’histoire a un Maître et qu’Israël se relèverait toujours de ses ruines.

Le cri du Chema Israël a arrêté les larmes de l’histoire.

