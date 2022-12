Après vingt ans d’absence, Jacob retourne chez son père. Avant même d’arriver, il est rempli d’angoisse : comment Ésaü va-t-il réagir ? Jacob lui envoie des messagers qui renforcent ses appréhensions. Son frère, plein d’intentions belliqueuses, vient à sa rencontre, accompagné de quatre cents hommes. « Jacob eut très peur et fut angoissé », confirme le verset[1].

Pourquoi cette peur ? Lorsque Jacob quitte son père, Dieu promet de le protéger et de le ramener sous le toit paternel. Dans ces conditions, la crainte de Jacob ne traduirait-elle pas un manque de confiance dans le Tout-Puissant ? Nos Sages ont répondu que Jacob craignait que la faute qu’il avait commise lui fasse perdre cette protection divine[2].

De quelle faute s’agit-il ?

Lorsqu’Isaac ordonne à son fils d’aller à Haran, il lui précise le but de son voyage : « Va dans la maison du frère de ta mère et là-bas tu trouveras une épouse digne de notre famille, car je ne veux pas que toi aussi tu te maries avec une cananéenne. »

Jacob obéit à son père : dès qu’il arrive chez Laban, il offre sept ans de travail pour épouser Rachel. À cause de la ruse de Laban, ces sept ans se transforment en quatorze ans.

Au terme de ces quatorze ans, fidèle à l’ordre de son père, Jacob prend congé de Laban[3] :

« C’était après que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : “Laisse-moi partir, je veux retourner dans mon pays.” »

Celui-ci en est affligé[4] :

« Depuis que tu es arrivé, Dieu a béni ma maison, du pauvre berger que j’étais, je suis devenu un homme riche, je t’en prie, reste avec moi . »

Jacob se laisse séduire et accepte de travailler pour Laban en échange d’un salaire que Laban modifiera plus de dix fois.

C’est alors au tour de Jacob de s’enrichir prodigieusement[5] :

« Et Jacob devint très, très riche. Il eut de grands troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. »

Laban le jalouse et Jacob comprend que l’âge d’or est terminé. Il ne se décide pas pour autant à partir, attendant que Dieu lui en intime l’ordre.

Une fois parti, il se rend compte de sa faute : il est, certes, permis de quitter Israël en vue de se marier, mais il est interdit de le quitter pour s’enrichir. De plus, lorsque Dieu lui a ordonné de s’en aller, Il lui a dit[6] :

« Rentre dans la maison de ton père et Je serai avec toi. »

Et Rachi de commenter :

Ici Je ne serai pas avec toi, c’est là-bas en Israël que Je serai avec toi.

C’est ce qu’il dit à ses messagers[7] :

« J’ai habité avec Laban et j’ai tardé jusqu’à aujourd’hui. J’ai eu des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. »

Je me suis attardé pour m’enrichir, alors aujourd’hui, la peur me tenaille.

Extrait de l’ouvrage A la Table de Shabbat du Rav Shaoul David Botschko