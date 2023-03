Dieu a désigné à Moïse celui qui devait être le grand artisan de la construction du Tabernacle : Betsalel fils d’Oury de la tribu de Yéhouda. Celui-ci, rapporte la paracha, a eu connaissance d’un ordre que Dieu avait donné à Moïse, mais que Moïse ne lui avait pas transmis correctement[1] :

« Et Betsalel, fils d’Oury […] fit tout ce qu’Hachem avait ordonné à Moïse. »

Il n’est pas écrit ici : « ce que Moïse lui avait ordonné », mais : « tout ce qu’Hachem avait ordonné à Moïse ». Cela veut dire que, même pour ce que son maître ne lui a pas dit explicitement, il s’est trouvé d’accord avec ce qui avait été dit à Moïse au Sinaï. Car Moïse avait ordonné à Betsalel de commencer par la fabrication des ustensiles de culte, et d’entreprendre ensuite celle du tabernacle. Ce à quoi Betsalel avait objecté :

On commence d’habitude par construire la maison et, seulement ensuite, on y met les meubles !

Moïse lui dit alors : « C’est bien ce que j’ai entendu de la bouche du Saint béni soit-Il ! » Et d’ajouter : « te serais-tu trouvé dans l’ombre de Dieu (betsél-el) ? il est évident que c’est bien cela que le Saint béni soit-Il m’a ordonné ! » Et c’est effectivement ce qu’il a fait : d’abord le tabernacle et ensuite les ustensiles du culte.

Pourquoi donc Moïse aurait-il changé l’ordre qu’il reçu de Dieu ? Parce qu’il voulait indiquer au peuple d’Israël la finalité du Tabernacle. Du point de vue de la finalité, ce sont les ustensiles du culte, les « meubles » qui sont l’essentiel, tels que l’arche contenant les Tables de la Loi. Moïse dit ainsi : « ne vous attachez pas à ce qui est extérieur, à la beauté du bâtiment, mais attachez vous à l’essentiel, à l’âme du bâtiment, c’est-à-dire à la Thora et à toutes les valeurs qu’elle renferme. »

Moïse a certes raison dans l’absolu, mais dans la pratique, les hommes ne viendront à la Thora que si elle leur offre un visage accueillant ; une fois venus, ils pourront être menés à l’essentiel.

Il n’y a pas controverse entre Moïse et Betsalel : Moïse enseigne l’idéal et Betsalel dévoile la démarche concrète qui permet de le réaliser.

[1] Exode xxxviii, 22