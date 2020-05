2ème paracha du 4ème Livre du ‘Houmache-Pentateuque– le Séfer Bamidbar– Nombres. Les sujets traités dans cette paracha sont les suivants :

En complément du recensement des Enfants d’Israël, 8.580 Lévites, hommes âgés de 30 à 50 ans sont dénombrés : c’est le compte de ceux qui auront la charge de transporter le Sanctuaire. Il s’agit des descendants du fils de Lévi, Kéhat, père d’Amram, lui-même père de Moché, Aharone et Myriam. Chapitre 4 . « Depuis l’âge de trente ans et plus, jusqu’à l’âge de cinquante ans, tu les compteras : quiconque est apte au service, à accomplir un travail dans le Ohel Moed-Tente de Témoignage (appelée en français aussi Tente d’Assignation)». Chapitre Les Métzorayim ou autres impurs. « Ordonne aux Bene Israël de renvoyer du camp tout individu dont la peau est tachée ou individu souillé par un cadavre». les métsorayim sont les personnes atteintes de tsaraâte, (il ne s’agit pas de lèpre mais les taches y ressemblent) qui est une plaie d’ordre surnaturel qui peut aussi affecter des vêtements. C’est une impureté qu’on peut contracter à cause de la médisance ou par le contact avec un cadavre.

Les préjudices. « Si un homme ou une femme a causé quelque préjudice à une personne et, par-là, a commis une faute grave envers l’Eternel, cet individu sera coupable. 7. Il confessera la faute commise puis il rendra en sa totalité l’objet du délit, augmenté du cinquième, et qui doit être remis à la personne lésée. 8. Si cette personne n’a pas de proche parent à qui l’on puisse restituer l’objet du délit, cet objet appartient à l’Eternel pour le Cohen ; indépendamment du bélier expiatoire, par lequel on obtiendra grâce.

La femme infidèle. D.ieu communique à Moïse la loi de la « Sotah », la femme soupçonnée d’infidélité par son mari.

Chapitre Le Nazir. Lois concernant le Nazir qui s’interdit le vin, laisse croître ses cheveux et ne doit pas se rendre impur par le contact d’un cadavre.

La Birkate Kohanim- la Bénédiction des prêtres. Aaron comme ses descendants, les Cohanim, se voient enseigner la manière de bénir le peuple. La bénédiction est composée de trois versets importants. Les Cohanim posent leurs mains sur l’israélite et prononcent ces trois versets d’une très grande importance.

כב וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל משֶׁה לֵּאמֹר: כג דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם: כד יְבָרֶכְךָ יְהוָֹה וְיִשְׁמְרֶךָ: כה יָאֵר יְהוָֹה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: כו יִשָּׂא יְהוָֹה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם: ז וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם:

Et D-ieu parla à Moché en disant : 23. « Parle à Aharone et à ses fils en disant : ‘ainsi vous bénirez les enfants d’Israël, vous leur direz : 24. Que l’Eternel te bénisse et te protège ; 25. Que l’Eternel fasse rayonner Sa face sur toi et te Soit miséricordieux ; 26. Que l’Eternel lève Sa face sur toi et pose sur toi la paix ! Et ils poseront Mon Nom sur les Beney Israël, et Moi, Je les bénirai».

Ces versets sont récités chaque matin par tous les israélites dans les premières prières du matin, celles que l’on prononce avant de manger. Elles suivent le Modé Ani, la Nétilat Yadayim-ablution des mains et d’autres bénédictions. Elles sont incluses également dans la « Kriyat Chéma al haMita » – les prières que l’on récite le soir avant de se coucher – après avoir lu le « Chéma Israël » complet.

Si vous rencontrez un Cohen, vous pouvez lui demander de diriger ses mains au-dessus de votre chef et de vous bénir par ces trois bénédictions. De nos jours, sans le Beth haMikdache– le Temple, nous demandons à la synagogue à un Cohen (ou plus, s’il y en a) tous les Chabat matins et/ou les jours de fêtes, selon les coutumes, de se couvrir le visage et les épaules avec le Talith-châle de prière. Le ‘Hazane-ministre officiant ou le Rabbin prononceront chacun des mots qui composent la Birkate Cohanim et le Cohen, ayant préalablement ôté ses chaussures et s’étant placé devant l’Arone haKodèche (l’Arche contenant les rouleaux de la Torah), répétera solennellement un à un chaque mot de ces trois bénédictions. Tous les hommes doivent se lever et s’envelopper autant que possible du Talith, en prenant bien soin de couvrir épaules et visage et en posant leurs mains sur leurs fils. Les femmes se lèveront et dirigeront leur regards ailleurs car pour ne pas avoir le regard sur le Cohen alors qu’il prononce des versets d’une extrême sainteté.

Chapitre Les chefs des douze tribus d’Israël apportent leurs dons pour l’inauguration de l’autel. Bien que ceux-ci soient identiques, chacun est apporté un jour différent et la Torah le décrit individuellement.

