Ni Cacherout, ni Chabat, ni l’interdiction de tuer ou de voler, ni la Brit Mila ou la Emouna en Hachem.

Aucune de ces mitsvot fondamentales est la première de la Torah. Après un Livre entier et bien deux Parachiot d’introductions et d’enseignements sur nos Patriarches et sur nos racines, la Paracha Bo arrive et la Torah nous ouvre la porte au monde des mitsvot avec un précepte qui nous surprend: celui de consacrer les premiers du mois (Qidouch Ha’hodech). C’est-à-dire celui de régler les temps des fêtes, établir nos mois, nos jours, nos heures; de les encadrer comme il le faut, en étant ordonné, sérieux et méthodiques.

N’est ce pas étrange?

Le temps c’est de l’argent, disent certains.

Porter une montre au poignet et suivre son tic-tac seconde par seconde nous permet de gagner du temps et de l’exploiter au maximum pour ajouter une poignée d’euros de plus à nos économies et à nos investissements.

Il est sûrement très important, surtout lorsqu’on prend en compte qu’un dixième de ces euros est dévouée à la Tsedaka et les neuf autres parties sont utilisées à des fins constructives et positives.

Mais cela ne suffit pas: un « bon » juif est une personne qui non seulement suit les lois de la Torah, mais le fait avec la montre au poignet, profitant de chaque minute pour étudier la Torah et accomplir des mitsvot.

Ne sous-estimez pas la valeur d’une montre. Même si ce n’est pas une Rolex.

🌹Chabat Chalom 🌹

Dédié à la Refoua Chelema complète et hâtive de Myriam Bat Rahel. (Basé sur les enseignements du Rabbi de Loubavitch et adapté par A.Dadon.

