La paracha donne le détail de l’agencement du camp d’Israël : au centre, les cohanim et les Lévites, et trois tribus à chacun des points cardinaux.

La tribu de Juda se trouvait à proximité de la tente de Moïse, d’Aharon et de ses fils qui campaient au centre-est. Rachi dit à ce propos[1] :

Moïse et Aharon et ses fils. Et leur était contigu l’étendard du camp de Juda et de ses compagnons, Yissakhar et Zévouloun. « Bon pour le juste, bon pour son voisin ! »[2]. Du fait qu’ils étaient les voisins de Moïse qui s’investissait dans la Thora, ils sont devenus des grands de la Thora.

La tribu de Réouven se trouvait au sud et près de lui campaient les fils de Qehath et en premier lieu Qora‘h ; ce dernier fomentera une révolte à laquelle s’associeront deux cent cinquante notables de la tribu de Réouven[3] :

La famille des fils de Qehath camperont […] au sud. Et leur était contigu l’étendard du camp de Réouven, qui campait au sud. « Malheur au méchant, malheur à son voisin ! ». C’est pourquoi ont été frappés parmi eux Dathan, Aviram et deux cent cinquante personnalités avec Qora‘h et sa clique, à la querelle desquels ils s’étaient laissé entraîner.

Rachi enseigne ici que, compte tenu de l’influence exercée par notre entourage, il est donc important de choisir le voisinage d’hommes justes dont l’exemple nous stimule dans notre marche sur la voie du bien.

Plus encore, il nous invite à chercher à nous élever de manière à faire partie de ceux qui sont capables de vivre pleinement au sein de leur peuple, d’ influencer leur voisinage et de le rapprocher de la Thora.

Il sera bon que les personnes influençables choisissent de vivre à proximité de maîtres qui les guideront sur le chemin du bien et que, progressivement, elles déploient leur propres ailes et, comme Avraham, fassent pénétrer la Thora là où sa voix ne se fait pas encore entendre.

Extrait de l’ouvrage du Rav Shaoul David Botschko »A la table de Shabbat »

