Ce sont plus de 750000 personnes qui étaient réunies pour accompagner le cortège funéraire du Rav Haïm Kaniewsky, à Bné Brak.

Le Rav Shlomo Kaniewsky, l’un des fils du Rav Haïm Kaniewsky, zatsal, a rendu hommage à son père, en racontant, notamment une anecdote sur la façon dont le Rav se comportait avec son épouse. »Quand le Rav arrivait du Kollel à midi, le repas était toujours prêt sur la table. Mais il ne mangeait jamais sans Maman, si elle n’était pas assise avec lui. Et si elle tardait une minute, alors il se tournait vers sa table d’étude et commençait à étudier en l’attendant. Ce sont des petites choses, que nous avons vues de nos propres yeux. Et ce n’est pas une anecdote, c’était cela sa vie et son dévouement ».

Les forces de l’ordre s’étaient préparées à l’événement historique et une centaine de personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par les secouristes sur place. Même si à plusieurs reprises, les barrages montés par la police ont été forcés par les participants désireux de se rapprocher le plus possible du Rav,l’événement est resté sous contrôle et aucun incident sérieux n’est survenu.

Les héros de la culture juive ne sont pas des géants matériels, mais bien spirituels, des gens qui ont consacré leur vie à la Torah et aux mitsvot

Le Premier ministre, Naftali Bennett, a rendu hommage au Rav Kaniewsky, zatsal, en ouvrant le conseil des ministres ce matin : « La disparition du Rav Kaniewsky, Grand de cette génération, est une grande perte pour le peuple juif. Beaucoup de choses ont été dites sur son humilité, son humble demeure, son renoncement aux plaisirs matériels pour ne se consacrer qu’au spirituel. Les héros de la culture juive ne sont pas des géants matériels, mais bien spirituels, des gens qui ont consacré leur vie à la Torah et aux mitsvot, à l’approfondissement de l’étude, à la préservation de nos traditions. Que son souvenir soit source de bénédictions ».