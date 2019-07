Une centaine de personnes se sont rendues jeudi sur le site « Oz Ve-Gaon » dans le Goush Etzion, aménagé en mémoire des trois adolescents Naftali Fraenkel hy »d, Eyal Ifrah hy »d et Gil-Ad Schaer hy »d. Une très émouvante cérémonie s’y est déroulée pour marquer les cinq ans de l’assassinat odieux de ces jeunes. L’organisation était assurée par le mouvement Ribonout et les Femmes en Vert, de Nadia Matar et Yehoudit Katzover.

La cérémonie, qui s’est tenue en présence des parents des trois garçons, a débuté par un discours de Shlomo Neeman, président du conseil régional du Goush Etzion. Il a rappelé l’esprit de courage, de responsabilité et de solidarité qui a toujours caractérisé les habitants de la région depuis un siècle, et qui s’était exprimé au niveau de tout le pays durant les dix-huit jours terribles de recherches des trois jeunes après leur enlèvement par les terroristes.

Il a ensuite été procédé à la plantation d’une rangée de dix-huit arbres – ‘haï, symbole de vie – à l’entrée du site et la pose de quatre stèles rappelant la douleur et le souvenir: trois pour les adolescents et le quatrième en mémoire d’Ezra Schwartz hy »d, étudiant en yeshiva venu des Etats-Unis et assassiné lors d’une autre attentat près du carrefour Goush Etzion. Il se rendait à « Oz Ve-Gaon » pour y faire du volontariat.

Les discours se sont succédés, avec le rav Yaakov Madan, directeur de la yeshiva Har Etzion, l’ancienne députée Shouli Moualem-Refaeli et bien entendu Raheli Fraenkel et Iris Ifrah.

Shouli Moualem-Refaeli a souligné l’attitude particulièrement héroïque, noble et positive des trois mères, et leur contribution à l’unité du peuple. Elle a salué l’action de Nadia Matar et Yehoudit Katzover en faveur de la souveraineté israélienne sur cette région en particulier.

Les interventions des mamans ont été particulièrement émouvantes. Iris Ifrah’ a confié ses sentiments mêlés à chaque fois qu’elle se rend sur ce lieu de mémoire, à la fois continuité de la vie en voyant les enfants s’amuser sur ce site et douleur qui se ravive. « L’aménagement de ce site a été une caresse de consolation sur un coeur souffrant », a-t-elle dit. Elle a également dit sa fierté que la douleur des trois familles ait été dirigée vers un élan national et même international de solidarité et d’unité au sein du peuple juif. Raheli Fraenkel a tenu des propos dans le même sens, faits d’espoir, de foi et d’optimisme.

La suite du programme comprenait des histoires sur Jérusalem de la bouche du Dr. Eyal Davidson, des morceaux musicaux interprétés par Amihaï Kopel et une promenade à pied vers un promontoire panoramique créé en mémoire d’Ary Fold hy »d, lui-aussi victime du terrorisme.

Le site « Oz Ve-Gaon » avait été créé par les Femmes en Vert dès l’annonce de la découverte des corps des trois adolescents. Il comprend des aires de jeux pour les enfants, un petit musée et accueille des activités éducatives et agricoles pour la jeunesse ainsi qu’un Beit Midrash pour des cours destinés aux femmes de la région. C’est un site qui est en développement constant et qui accueille des milliers de personnes de l’année.

Un symbole très fort de la capacité juive de sublimer la douleur vers la vie, l’espoir et les valeurs positives.

Vidéo:

Photos Gershon Elinson