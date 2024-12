Le directeur du ministère de la Justice, le général (rés) Eyal Zamir, a ouvert ce matin le premier sommet international sur les technologies de défense.

Ce sommet réunit de hauts responsables de la R&D de la défense, de l’armée israélienne, des industries de défense, du monde universitaire, de l’entrepreneuriat, des startups et des fonds de capital-risque.

Dans sa prise de parole, Eyal Zamir a tenu à insister sur l’importance du développement de l’Intelligence artificielle: ”L’Intelligence artificielle n’est pas une simple innovation, c’est un véritable tournant. C’est une révolution qui apporte de nouvelles connaissances dans tous les aspects de la vie, y compris dans le domaine des capacités de défense. Celui qui s’adapte en premier obtient un avantage considérable. Si vous n’êtes pas entièrement dans la technologie, vous serez à la traîne. Cela peut paraître visionnaire, mais le champ de bataille du futur permettra la présence d’essaims d’unités de combat mixtes – des hommes et des systèmes sans pilote combattant ensemble ou des unités entièrement autonomes opérant comme une seule unité, capables de prendre leurs propres décisions. Dans les dix à quinze prochaines années, peut-être plus tôt, les robots IA sur terre, dans les airs et sur mer domineront un champ de bataille entièrement en réseau. Ne vous y trompez pas : dans un avenir proche, nous continuerons à renforcer nos forces. Mais nous devons intégrer ces nouvelles capacités pour être plus efficaces et sauver des vies”.

Eyal Zamir a également évoqué la situation au Moyen-Orient: ”Nous assistons à un effet domino massif dans tout le Moyen-Orient. Nous avons tous vu la Syrie s’effondrer en quelques jours. L’axe iranien tout entier a été gravement endommagé en conséquence directe des opérations militaires israéliennes. Lorsque les pilotes israéliens ont utilisé des avions américains équipés de la technologie israélienne pour frapper les systèmes de défense les plus avancés de l’Iran, cela a envoyé un message puissant au monde”.

Évoquant le programme d’indépendance industrielle dirigé par le ministère israélien de la Défense, il a déclaré ”Lorsque la guerre a éclaté, ma mission était claire : maintenir l’armée israélienne pleinement opérationnelle sans aucune limite d’armement dans le cadre d’une campagne continue sur plusieurs fronts”.